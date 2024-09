Sarto fala sobre atuação de Ciro Gomes na campanha e redes sociais: 'Tá incomodando muito, a Juliet'

Candidato à reeleição no comando da Prefeitura de Fortaleza, José Sarto (PDT) falou sobre o papel do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) em sua campanha. O ex-governador foi um dos principais fiadores do nome de Sarto para disputar novamente o Executivo municipal, contudo, até agora, ele só participou de uma agenda de campanha da sigla na Capital.

“Ciro está participando da elaboração de um projeto que está aprofundando mudanças que nós começamos a fazer e colocou Fortaleza como a maior economia do Nordeste. O Ciro é um grande pensador de políticas públicas e está nos ajudando em todas as vertentes, colaborando com o plano de governo. Evidentemente, esse plano de governo é constituído com a sociedade de um modo geral, mas o Ciro, que é uma inteligência reconhecida nacional e internacionalmente, está nos ajudando”, disse.

Veja também PontoPoder Qual o desempenho de José Sarto na primeira pesquisa Quaest Fortaleza Inácio Aguiar Para aliados, desempenho de Sarto entre jovens sinaliza efeito da estratégia de comunicação

Sarto, que participou de carreata no Conjunto Palmeiras, disse que a participação de Ciro em agendas de campanha depende da “agenda pessoal” do ex-ministro. “Ele tem compromissos tanto na área da newsletter quanto nas entrevistas que tem dado para o Brasil todo”, acrescentou.

Legenda: Sarto comentou sobre a postura adotada nas redes sociais e o uso do óculos Juliet Foto: Kid Jr

O papel da Juliet na campanha

O pedetista ainda rebateu as críticas que tem sido alvo sobre o uso do óculos Juliet e pelo tom adotado nas redes sociais. Questionado sobre o assunto, ele sugeriu que os adversários prestem mais atenção na própria campanha.

“Eles estão muito preocupados. Lembre-se que, na campanha passada, a gente estava em plena pandemia, eu inclusive passei metade da campanha acometido de Covid. Dos 45 dias, passei 20 ou 21 dias acometido de Covid. Por conta de toda a questão de isolamento social, era uma campanha diferente. Hoje, a nossa linguagem é uma linguagem moderna, tá incomodando muito, a Juliet, a forma alegre, os 'amarelinhos' aí que estão tomando de conta da cidade”, disse.

“Eles não têm mais o que fazer e ficam prestando atenção na campanha alheia, ‘presta atenção na sua campanha, rapaz’”, concluiu.