Para aliados, desempenho de Sarto entre jovens sinaliza efeito da estratégia de comunicação

Entre os aliados do prefeito José Sarto (PDT), um dado da última pesquisa Quaest sobre a corrida eleitoral em Fortaleza chamou atenção positivamente. No recorte da pesquisa estimulada entre as faixas etárias, o melhor desempenho do prefeito e candidato à reeleição é entre os mais jovens, de 16 a 34 anos, com 24%.

Nesta faixa etária, Sarto fica ainda abaixo de Capitão Wagner (União Brasil), com 32%, mas considerando que neste segmento específico a margem de erro é de 6 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estariam em um empate técnico.

Ainda nesta faixa do eleitorado, o terceiro colocado é André Fernandes, com 14%. Embora haja um empate técnico possível, os percentuais de Sarto são considerados positivos.

O desempenho do prefeito pode ser atribuído ao efeito da nova estratégia de comunicação com foco nas redes sociais em que Sarto aposta no perfil mais irreverente e utilizando linguagens como os 'memes' para atrair atenção do eleitorado.

Informações da pesquisa Quaest em Fortaleza

O levantamento ouviu 900 pessoas. A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 21 de agosto, com eleitores de 16 anos ou mais na cidade de Fortaleza. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%.

No caso da pesquisa estimulada, com recorte para as faixas etárias, a margem de erro é diferenciada entre cada uma delas. Público de 16 a 34 anos, 6%. Entre 35 e 59 anos, 5%. E com 60 anos ou mais, 7%.