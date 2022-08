Eleitos em 2018, 15 deputados cearenses informam raça diferente ao tentar reeleição; veja lista

Ao menos 15 deputados federais e estaduais do Ceará eleitos em 2018 trocaram a declaração de raça e vão concorrer em 2022 com registro diferente da cor declarada a quatro anos atrás. Os dados foram retirados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de acordo com os registros de candidatura.

O levantamento feito pelo Diário do Nordeste mostra que, entre os representantes na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), ao menos oito concorrerão à reeleição com registro de raça diferente. A bancada é composta por 46 membros.

Na bancada federal, sete dos 22 parlamentares registraram ter uma cor diversa da que foi protocolada nas eleições de 2018. Todos os postulantes que fizeram esse movimento são homens.

A maioria dos deputados que incorreram na mudança trocaram a declaração de branco para pardo, oito parlamentares fizeram esse movimento. Outros cinco declararam serem pardos em 2022, mas haviam se registrado como brancos em 2018.

Um deputado se cadastrou na Justiça Eleitoral como preto nas eleições passados e atualmente foi registrado como branco. Outro, por fim, se alistou como pardo e atualmente tem registro como sendo branco no TSE.

Pardos em 2018, brancos em 2022

Os deputados estaduais André Fernandes (PL) e Lucílvio Girão (PSD) e os federais Célio Studart (PSD), Aníbal Gomes (PSDB), e Júnior Mano (PL) declararam em 2018 serem pardos, e em 2022 se registraram como homens brancos.

Célio Studart alegou que “a autodeclaração leva em consideração caraterísticas raciais, bem como aspectos sociais, que envolvem a antecedência da família”.

O deputado disse que se declarou pardo em 2018 “por ter em sua composição familiar brancos e negros. Mesmo não se compreendendo como branco, na concepção de origem familiar, para evitar distorções, houve essa declaração em 2022”.

Júnior Mano, por sua vez, através de assessoria, afirmou que a autodeclaração como branco em 2022 foi um erro de cadastro, e que será solicitada a mudança para cor parda.

André Fernandes e Aníbal Gomes não responderam aos questionamentos até o fechamento da matéria.

Brancos em 2018 e pardos em 2022

Houve também o grupo de parlamentares que se autodeclararam brancos em 2018 e pardos em 2022. São eles os deputados estaduais Audic Mota (MDB), Jeová Mota (PDT), Osmar Baquit (PDT), Queiroz Filho (PDT) e Romeu Aldigueri (PDT).

Além desses, fizeram o mesmo movimento os federais José Guimarães (PT) e Heitor Freire (UB).

Queiroz Filho argumentou que houve um erro nas eleições passadas e que ele se considera pardo, tendo corrigido a informação no pleito atual. José Guimarães, por sua vez, alegou que houve erro na declaração e que a informação será alterada.

Questionado, Heitor Freire argumentou ser descendente de negros e índios. "Meu pai é negro, meus irmãos e eu também temos características, por isso registrei minha raça como parda, da mesma forma que em 2016 e 2020. Em 2018, quem enviou essas informações para o TSE foram membros do partido, ainda assim foi solicitada a correção."

Procurados, os demais parlamentares não se posicionaram até a publicação da matéria.

Há ainda mudanças na autodeclaração do deputado estadual Moisés Braz (PT), que no pleito passado se disse pardo e atualmente se declara como preto. Ele não respondeu aos contatos ao ser procurado pela reportagem.

O deputado federal José Airton (PT), em 2018, declarou ter a cor preta e em 2022 foi registrado como sendo branco. “Esta informação do TSE de que era preto deve ter sido uma falha deles e não sei quem repassou, pois nunca me declarei preto e por isso pedi pra retificar”, argumentou o parlamentar.

Deputados estaduais

André Fernandes (PL)

2018: PARDA

2022: BRANCA

Audic Mota (MDB)

2018:BRANCA

2022: PARDA

Jeová Mota (PDT)

2018: BRANCA

2022: PARDA

Lucilvio Girão (PDT)

2018: PARDA

2022: BRANCA

Moises Braz (PT)

2018: PARDA

2022: PRETA

Osmar Baquit (PDT)

2018: BRANCA

2022: PARDA

Queiroz Filho (PDT)

2018: BRANCA

2022: PARDA

Romeu Aldigueri (PDT)

2018: BRANCA

2022: PARDA

Deputados federais

Aníbal Gomes (PSDB)

2018: PARDA

2022: BRANCA

Célio Studart (PSD)

2018: PARDA

2022: BRANCA

Denis Bezerra (PSB)

2018: BRANCA

2022: PARDA

Heitor Freire (UB)

2018: BRANCA

2022: PARDA

José Airton (PT)

2018: PRETA

2022: BRANCA

José Guimarães (PT)

2018: BRANCA

2022: PARDA

Júnior Mano (PL)

2018: PARDA

2022: BRANCA