Eleições 2024: 26 cidades do Ceará terão reforço de tropas federais; TRE-CE tenta antecipar envio

No dia das eleições, 26 cidades cearenses devem receber tropas federais para reforçar a segurança nestes territórios durante a votação. A informação foi dada, nesta quinta-feira (19), pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. A lista dos municípios, no entanto, ainda não foi divulgada pelo órgão.

O magistrado informou que deve se reunir nesta quinta-feira, com os comandantes da 10ª Região Militar e do Comando Militar do Nordeste do Exército Brasileiro sobre a possibilidade de antecipar a vinda das tropas federais para algumas cidades do Estado. "Nós vamos tratar com eles, para ver a sensibilidade deles, para ver a possibilidade da gente antecipar tropas federais em alguns municípios que estão nos dando mais trabalho", explicou.

O desembargador citou cidades como Sobral, onde foram registradas ameaças contra a ex-governadora e candidata à Prefeitura, Izolda Cela; Caucaia, onde houve ataques a atos de campanhas de três candidatos a prefeito; além de Santa Quitéria e Morada Nova como possibilidades para receber o reforço na segurança antecipado.

"O importante é que não comprometa a eleição, para não ferir a nossa democracia. (...) Nós não podemos permitir um Estado dentro do outro. Nós somos o Estado legal e nós não vamos permitir que o Estado marginal queira atrapalhar o nosso trabalho", disse o magistrado.

O presidente do TRE-CE participou, nesta quinta, do encerramento do workshop "PMCE: Atuação nas Eleições 2024". O evento reuniu também o secretário estadual da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE), Roberto Sá; o Procurador Geral de Justiça, Haley de Carvalho; e o Comandante-Geral da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Klênio Sávyo.

Efetivo da PM nas eleições

O workshop teve como público-alvo oficiais comandantes de batalhões, companhias e companhias independentes da Polícia Militar. Comandante-geral da PMCE, Klênio Sávio explica que o evento é uma forma de "ratificar as orientações que a gente já vem repassando para a nossa tropa". Segundo ele, pelo menos 9 mil policiais militares devem atuar diretamente na segurança das eleições.

Legenda: Workshop "PMCE: Atuação nas Eleições 2024" foi realizado nesta quinta-feira (19) Foto: Kid Jr.

Todas as cidades do Interior e da Região Metropolitana de Fortaleza devem receber um contingente extra da PMCE e, em alguns municípios, o número de agentes deste contingente deve ser maior. "Nós sempre destinamos mais para cidades-polo, como Sobral, Juazeiro do Norte, Quixadá, Santa Quitéria, cidades que realmente, por experiência, necessitam, até pela população maior que existe, de uma atenção maior", disse.

Além disso, todo o efetivo da PMCE, de mais de 20 mil homens, estará disponível no dia da votação para reforçar a segurança em todo o Estado. "Nós interrompemos licença, qualquer tipo de licença, de cursos, férias para todo o contingente possível ser empregado", explicou o titular da SSPDS-CE, Roberto Sá.

Sá reforçou ainda a integração das forças de segurança estaduais — como a Polícia Militar e a Polícia Civil — e a Polícia Federal, que têm a competência para investigação de crimes eleitorais, com órgãos como o Ministério Público e o TRE-CE.

"A gente está atuando firme, imediatamente, mas também informando as instituições que têm a atribuição legal de promover os processos eleitorais. Então esse é o recado para nossa tropa hoje. (...) É um momento de falarmos para eles a importância do nosso agente público não se envolver com as questões eleitorais e trabalhar de forma isenta, mas ser muito firme contra qualquer pessoa que tentar causar embaraço para a questão eleitoral ou cometer qualquer tipo de crime", disse.

Procurador-geral de Justiça do Ceará, Haley Carvalho Filho também reforçou a atuação conjunta dos diferentes órgãos para garantir a segurança nas eleições. "Nós estamos atuando em parceria com os órgãos da segurança, tanto estadual quanto federal, para coibir qualquer ato de violência, qualquer ato que possa inibir a participação do eleitor na eleição, de forma que a gente tenha uma eleição tranquila, sem muitos incidentes", disse.