Apoiadores de Catanho, em Caucaia, registram B.O. após carro ser atingido por tiros durante campanha

Uma ocorrência policial em Caucaia, nesta terça-feira (17), acendeu mais um alerta sobre a segurança de eleitores e candidatos nas eleições deste ano. Membros da equipe de Waldemir Catanho (PT), postulante à Prefeitura do município, acionaram as autoridades após um carro sob posse deles ser atingido por disparos de arma de fogo durante a colocação de bandeiras na região da Lagoa do Tabapuá. Ninguém se feriu.

Foi registrado um boletim de ocorrência sobre o caso, que é investigado pela Delegacia do 18° Distrito Policial (18° DP), segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e realizaram diligências no local.

Para Catanho, o incidente teve motivações políticas. "Entendemos esse fato como uma tentativa de intimidação à nossa campanha. Mas podem ter certeza que não irá prosperar. Vamos continuar ainda mais firmes na defesa da democracia, por eleições livres e seguras, na luta para construir uma cidade mais justa para todos os seus cidadãos e cidadãs. Aguardamos a apuração dos fatos e punição dos culpados", disse o petista por meio de nota.

Casos semelhantes

Esta não é a primeira vez que o Estado registra atos violentos no contexto destas eleições. No início do mês, a Operação "Complevit" prendeu um grupo de 34 pessoas que estaria envolvido em ameaças, interferência em campanhas eleitorais e extorsão de candidatos. Segundo a SSPDS, nove deles já cumprem pena em presídios no Estado. A pasta detalhou ainda que um dos alvos foi capturado na Bahia, outro em Tocantins e mais um em Rondônia.

Os alvos do grupo criminoso eram Naumi Amorim (PSD) e Emília Pessoa (PSDB), outros dois candidatos à Prefeitura de Caucaia. Durante atos de campanha, foram efetuados disparos próximo de onde as agendas eram cumpridas pelos dois candidatos. O titular da delegacia local, Rômulo Melo, afirmou que ameaças a políticos têm se tornado quase "habituais" na Cidade.

De acordo com a Polícia, ainda, uma facção estaria exigindo de R$ 50 mil a R$ 100 mil das campanhas dos candidatos para "permitir" que atuassem em algumas regiões de Caucaia.

A operação também se estendeu a Umari, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão, resultando na captura de duas espingardas (uma calibre 12 e outra calibre 40) e um rifle calibre 38. O suspeito que estava no local foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Com ele, também foram apreendidos aparelhos celulares.

Nesta terça-feira, uma outra operação – a Demote – deflagrada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), com apoio da Polícia Federal (PF), mirou na facção carioca Comando Vermelho (CV), que teria ameaçado um candidato à Prefeitura de Santa Quitéria e seus eleitores. O grupo teria espalhado pichações pelo Município, nas últimas semanas, dizendo que os eleitores que pretendiam votar em um determinado candidato iriam "entrar no problema".