Candidata à Prefeitura de Caucaia recebe nova ameaça; polícia investiga

A deputada Emília Pessoa — candidata à Prefeitura de Caucaia pelo PSDB — foi vítima de ameaça novamente por meio de pichações. Imagens que circulam nas redes sociais mostram um muro com a frase: "Bala na Emília".

Em nota divulgada nesse sábado (7), o partido repudiou o ataque. "É com muita indignação que comunicamos, mais uma vez, que a deputada estadual e candidata à prefeitura do município de Caucaia pelo PSDB, Emília Pessoa, sofreu ameaças por meio de pichações nas ruas da cidade onde nasceu, cresceu e dedica todo o seu trabalho e história política", diz o texto.

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) informou, na manhã deste domingo (8), que apura a denúncia de ameaça, mas reforçou a importância do registro de Boletim de Ocorrência "para subsidiar a investigação a ser realizada pela Delegacia Metropolitana de Caucaia".

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura uma denúncia de ameaça ocorrida na cidade de Caucaia - Área Integrada de Segurança 11 (AIS 11) da Região Metropolitana de Fortaleza.

CANDIDATA JÁ FOI ALVO DE AMEAÇAS

Durante encontro com correligionários no bairro Capuan, em Caucaia, a deputada Emília Pessoa — candidata à Prefeitura de Caucaia pelo PSDB — foi surpreendida com o barulho de dezenas de tiros, na manhã do dia 17 de agosto. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Testemunhas informaram que os tiros foram efetuados por homens que chegaram de moto à parte externa da propriedade. Utilizando capacetes e balaclavas, os criminosos dispararam tanto para o alto quanto contra o chão, causando temor entre os presentes.

QUADRILHA FOI PRESA

Um grupo de 34 pessoas foi preso preventivamente pela Polícia na quinta-feira (5), suspeito de ameaçar eleitores, interferir em campanhas eleitorais e extorquir candidatos no Ceará. Todos os suspeitos já tinham antecedentes criminais por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e integrar organização criminosa.

De acordo com a Polícia, uma facção estaria exigindo de R$ 50 mil a R$ 100 mil das campanhas dos candidatos para "permitir" que atuassem em algumas regiões de Caucaia.

A organização criminosa é a suspeita de efetuar disparos próximo a atos de campanha de Emília Pessoa e Naumi Amorim (PSD).