Simone Tebet diz que 'decisão já está tomada' sobre apoio no 2º turno da eleição presidencial

A candidata que ficou em terceiro lugar nas eleições para presidente da República em 2022, Simone Tebet (MDB), fez pronunciamento após o processo eleitoral deste domingo (2) em São Paulo. Ela elogiou a campanha dela para o cargo majoritário, mas também deu um recado importante para o seguimento do pleito, que ainda terá 2º turno entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

"Não espere de mim omissão, tomem logo a decisão (presidentes dos partidos MDB, Solidariedade e PSDB), que a minha já está tomada. Eu tenho lado e vou me posicionar no momento certo. É importante que a gente durma e olhe o resultado na urna. Este é muito mais que qualquer momento, é um momento de decisão e ação. Vou sempre estar do lado do povo brasileiro", disse.

Votação comemorada

Sem revelar qual lado tomará na disputa eleitoral, a candidata a presidente também felicitou os mais de 4,17% do eleitorado válido conquistado, votação que foi a maior do MDB na disputa para presidente da República.

"Somos a primeira candidatura feminina dos grandes partidos do Brasil. Somos as primeiras e as candidatas que tiveram a maior votação do MDB. O MDB nunca chegou a essa marca de 4,2% nas urnas", comemorou.

Papel das mulheres

Tebet também salientou o caráter inclusivo da campanha, que teve como vice outra mulher, Mara Gabrilli (PSDB). "O povo brasileiro optou por dois turnos. Mas mais do que isso, nos fez eu e Mara gigantes. Candidatura foi fruto da resiliência, da coragem e da persistÊncia de duas mulheres".

O papel das mulheres no processo político também foi outro ponto defendido por Tebet. "Apesar de tudo, contra tudo e contra todos, saímos do zero. Tivemos que justificar que nossa candidatura era verdadeira. Conseguimos, através dessa caminhada, fazer uma caminhada muito bonita. Era uma trajetória de marcar posições. Os homens vão ter que ouvir o que as mulheres tem a dizer na política brasileira".