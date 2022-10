Roberto Cláudio agradece apoio de lideranças e deseja sucesso aos vencedores: 'estaremos vigilantes'

Em postagem nas redes sociais, Roberto Cláudio (PDT) se pronunciou nesta segunda-feira (3) sobre a disputa pelo Governo do Ceará, na qual ficou em terceiro lugar. O pedetista agradeceu os políticos aliados pela parceria (em especial os companheiros de chapa Domingos Filho, do PSD, como vice, e Erika Amorim, do PDT, como candidata ao Senado) e o seu eleitorado.

“Muito orgulhoso também de ter construído essa caminhada com os amigos Domingos Filho e Érika Amorim. Tivemos também a oportunidade de receber o apoio de importantes e corajosas lideranças políticas municipais e regionais, prefeitos, vereadores e candidatos a deputado estadual e federal que muito nos honraram”, disse na publicação.

Roberto ficou como terceiro colocado na eleição a governador. Com 734.976 votos (14,14%), o ex-prefeito de Fortaleza foi derrotado por Elmano de Freitas (PT), que levou 2.808.300 votos (54,02%). Em segundo lugar, ficou Capitão Wagner (UB), com 1.649.213 votos (31,72%).

“A força deste sentimento me faz desejar sucesso e boas realizações para os vencedores. Estaremos permanentemente vigilantes em defesa dos melhores interesses dos cearenses”, completou, ainda.

O então candidato também agradeceu as figuras que defenderam a sua escolha para encabeçar a chapa. “(Agradeço) a engajada militância do nosso partido e de partidos aliados que compuseram nossa coligação, a minha total e irrestrita gratidão em nome dos presidentes Carlos Lupi e André Figueiredo, do prefeito Sarto, do nosso grande Ciro Gomes e do senador Tasso Jereissati”, completou.

Na publicação, Roberto Cláudio ainda lembrou de familiares, como a esposa Carol Bezerra e o irmão Prisco Bezerra, pela atuação intensa na campanha.