Érika Amorim parabeniza Elmano e Camilo por vitória e agradece por votos: 'sentimento de gratidão'

Érika Amorim Deputada estadual e candidata ao Senado

"Finalizo essa campanha com um sentimento de gratidão por cada abraço que recebi do povo cearense durante as últimas semanas. Foram quase 200 mil votos de todo o nosso Estado, votos de confiança ao meu nome para ocupar essa vaga no Senado. Muito, muito obrigada! Deus sabe de todos os planos para as nossas vidas e eu acredito e confio em todas as decisões Dele"