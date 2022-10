Macron divulga vídeo de ligação para Lula após resultado das eleições; veja

O presidente da França, Emmanuel Macron, telefonou para o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para parabenizar o político pela vitória. O mandatário francês publicou nesta segunda-feira (31) um vídeo nas redes sociais mostrando o diálogo e dizendo que a eleição de Lula é "uma notícia formidável".

Macron confidenciou que esperava "com impaciência este momento [das eleições]". Segundo ele, "para que pudéssemos relançar nossa parceria estratégica à altura de nossa história e dos desafios à frente".

No vídeo, que mostra uma conversa traduzida entre os líderes, Lula agradece os parabéns e diz que está vivendo um dia muito feliz "porque conseguimos resgatar a democracia". "Para nós, é uma notícia formidável", celebrou Macron.

No domingo (30), Macron foi um dos primeiros líderes mundiais a felicitar Lula pelo retorno ao Governo. "Parabéns, meu caro Lula, por sua eleição que dá início a um novo capítulo da história do Brasil. Juntos, vamos unir nossas forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre nossos dois países", escreveu no Twitter.

Relação com Bolsonaro

Diferentemente de Lula, com quem Macron mantém boa relação, o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), não fez questão de cultivar uma convivência harmoniosa com o presidente francês. Pelo contrário.

Em 2019, o chefe do Executivo nacional ofendeu publicamente a esposa do líder francês. À época, Bolsonaro endossou o comentário de um apoiador no Facebook, que zombava da primeira-dama da França. "Agora entende por que Macron persegue Bolsonaro?", escreveu o apoiador. "Não humilha", respondeu o presidente, debochando.

A imprensa francesa repercutiu o caso chamando o brasileiro de sexista.

Macron e Bolsonaro também não se davam bem em relação a questões como o combate às queimadas na Amazônia.