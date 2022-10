Carmelo Neto é o deputado estadual mais votado do Ceará em 2022

Carmelo Neto (PL) foi eleito deputado estadual, neste domingo (2), com a quantidade mais expressiva de votos no Ceará. O político conservador, que há dois anos foi eleito o vereador mais jovem de Fortaleza, com 8,5 mil votos, chega à Assembleia Legislativa (AL-CE) apoiado por mais de 118,5 mil eleitores.

Em 2018, o candidato mais votado no Estado (109 mil votos) foi seu correligionário, André Fernandes (PL).

"Sou muito grato por cada apoio que recebemos. Sei que, apesar da vitória expressiva, a batalha ainda não acabou. Agora, lutaremos pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro, pelo bem do Brasil", disse Carmelo ao Diário do Nordeste.

Em segundo e terceiro lugar no acumulado de votos válidos, conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apareceram Marta Gonçalves (PL) e Evandro Leitão (PDT), com 113,7 mil e 112,7 mil votos, respectivamente.

Apesar da pouca experiência na política, Carmelo tem projeção nacional no Governo de Jair Bolsonaro (PL), a quem apoia, e já ocupou posições de destaque no partido do presidente da República, como quando foi escolhido para liderar a bancada do PL na Câmara Municipal, em julho deste ano, mas abdicou para se dedicar à eleição para deputado.

Quem é Carmelo Neto?

Natural de Fortaleza, Carmelo Silveira Carneiro Leão Neto é filho do médico Carmelo Leão e da farmacêutica Ana Paula. Ele tem 21 anos de idade, cursa Direito e, em 2020, foi eleito o vereador mais jovem de Fortaleza, com 8,5 mil votos.

O político, que tem 293 mil seguidores no Instagram e 308 mil no Twitter e se descreve como fiscalizador, cristão, conservador e apoiador do presidente Bolsonaro, defende pautas como a proibição do aborto e da adoção da linguagem neutra nos canais de comunicação oficiais de órgãos públicos e a admissão do 'homeschooling'.

Além disso, ele é conselheiro nacional de Juventude do Brasil (Conjuve), entidade vinculada ao Governo Federal, criada para orientar o presidente Bolsonaro nas políticas públicas para a infância e a adolescência.