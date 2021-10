Duas cidades no Ceará terão novas eleições até o final de 2021 e seis ainda sofrem instabilidade

Até o final de 2021, as populações de Viçosa do Ceará e Jaguaruana irão mais uma vez às urnas para escolher novos prefeitos após recentes decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em todo Estado, outros seis municípios vivem instabilidade política por aguardar os trâmites judiciais, e ainda não têm chefes do Executivo efetivamente ocupando o cargo.

De acordo com o calendário do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE), responsável por organizar as eleições no municípios, as próximas datas previstas para ocorrer pleitos suplementares são 17 de novembro e 5 de dezembro.

As cidades de Martinópole, Pedra Branca e Missão Velha já tiveram novas eleições em agosto de 2021.

A última decisão que determinou eleições suplementares no Ceará ocorreu nesta terça (6), quando os juízes do TSE decididram, por unanimidade, negar o recurso que tentava reverter a cassação da chapa formada pelo prefeito Zé Firmino (MDB) e pelo vice, Dr. Marcelo (MDB), de Viçosa do Ceará.

A expectativa é de que a população de Viçosa vá às urnas no dia 5 de dezembro, mas a data do pleito ainda não foi confirmada pelo TRE.

Jaguaruana em clima de campanha

Enquanto isso, em Jaguaruana, a eleição já foi agendada para acontecer no próximo dia 17 de novembro. Ainda na noite da quinta-feira, 27 de agosto, na data da decisão judicial, apoiadores pessoas participaram de manifestação na cidade, em clima de nova disputa eleitoral.

Vice-prefeita eleita em Jaguaruana, Flávia Façanha (PSB), teve, no dia 26 de agosto, recurso negado pelo TSE, que manteve o indeferimento do registro de candidatura e, portanto, a cassação da chapa comandada por Roberto da Viúva (PDT).

Por unanimidade, o TSE entendeu que Flávia não se desligou de um cargo comissionado que ocupava como assessora parlamentar na Assembleia Legislativa do Ceará três meses antes das eleições. Quem está à frente da Prefeitura é o presidente da Câmara Municipal, Elias do Sargento (PCdoB).

Instabilidade política

No Ceará, outras cidades ainda aguardam desfechos judiciais para efetivamente conhecer quem será o prefeito pelos próximos anos de mandato. Além de Jaguaruana - único município com pleito agendado atualmente -, Barro, Caridade, Frecheirinha, Itaiçaba e Morada Nova têm gestores com pendências.