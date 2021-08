Dr. Cabeto deixa a Secretaria de Saúde do Ceará, anuncia Camilo Santana

Carlos Roberto Martins, o Dr. Cabeto, vai deixar a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa). O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana, nesta terça-feira (17), em postagem nas redes sociais.

Segundo o governador, o próprio Dr. Cabeto manifestou desejo de deixar o cargo. "Agradeço ao Dr Cabeto por todo o trabalho e dedicação ao nosso estado, sobretudo no momento desafiador da pandemia".

Legenda: Camilo Santana anuncia saída de Cabeto nas redes sociais Foto: Reprodução/ Facebook

O então secretário assumiu o comando da Pasta no início do segundo mandato de Camilo Santana e esteve à frente da Sesa por 2 anos e sete meses. O nome do substituto de Dr. Cabeto ainda não foi divulgado.

"Seu empenho, juntamente com toda a equipe, fez o nosso estado avançar nas políticas de saúde pública, melhorando o acolhimento das pessoas e deixando um legado importante para o Ceará", escreveu o gestor estadual.

Perfil de Dr. Cabeto

Carlos Roberto Martins é médico cardiologista formado pela UFC e especialista em terapia intensiva e cardiologia, é membro efetivo da diretoria do Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). Exerceu durante cinco anos a função de diretor médico do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC). Ele assumiu o comando da Sesa no início de 2019 e comandou a Saúde do Estado durante a pandemia de Covid-19.

O médico deixa a secretaria no momento em que os casos e óbitos de Covid-19 no Estado estão em queda e a vacinação avança. Desde o início da pandemia, o Ceará registrou 926.987 casos e 23.859 óbitos.





Sarto agradece

O prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira, agradeceu os serviços prestados por Dr. Cabeto e ressaltou a atuação do médico em um "momento tão difícil". O chefe do executivo municipal também reforçou a parceira da Secretaria de Saúde do Estado nas políticas implementadas na Capital.

"Quero registrar meu agradecimento ao Dr. Cabeto, em nome do povo fortalezense, por emprestar seu talento à frente da Secretaria Estadual da Saúde, servindo ao Ceará num momento tão difícil, sendo sempre parceiro nas políticas implementadas na Capital. Estou certo de que dará continuidade à trajetória de médico competente e abnegado", afirmou Sarto.