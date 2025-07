'Dia sagrado da soberania', diz Lula em resposta ao tarifaço de Trump e sanção contra Moraes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que “hoje é o dia sagrado da soberania”, após convocar uma reunião de emergência com ministros nesta quarta-feira (30). A medida ocorreu depois que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, oficializou a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros.

"Eu estou saindo daqui completa porque eu vou me reunir ali para defender outra soberania. A soberania do povo brasileiro em função das medidas anunciadas pelo Presidente dos Estados Unidos. Então hoje, para mim, é o dia sagrado da soberania, de uma soberania de coisas que eu gosto", afirmou Lula, segundo o Metrópoles.

Dentre as pessoas chamadas para a reunião, estão:

Vice-presidente Geraldo Alckmin;

Ministro Fernando Haddad (Fazenda);

Ministro Rui Costa (Casa Civil);

Ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais);

Advogado-geral da União do Brasil Jorge Messias.

Os ministros integram o grupo de trabalho do governo Lula para discutir a resposta do Brasil diante do "tarifaço" estadunidense.

Tarifa de 50% sobre produtos brasileiros

O presidente dos Estados Unidos assinou a ordem executiva que implementa a tarifa de 50% contra o Brasil. Em comunicado feito pela Casa Branca, nesta quarta-feira (30), Donald Trump detalhou que medida sobre os produtos brasileiros deve valer a partir do dia 6 de agosto.

No decreto, há diversos produtos importados do Brasil que ficarão de fora do tarifaço como suco de laranja, castanha-do-pará, produtos agrícolas, combustíveis, peças de aviação civil, alguns tipos metais, madeira, entre outros.