Deputados Fraga e Janones batem boca após ameaça por ofensa a Nikolas Ferreira: 'uso revólver'

Os deputados André Janones (Avante-MG) e Alberto Fraga (PL-SE) entraram em um embate durante a sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Federal, nesta quarta-feira (29). Fraga, ao citar uma ofensa que Janones dirigiu ao deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) na sessão dessa terça (28), disse: "Não uso chupeta, uso revólver, pistola". Janones, então, usou sua vez na tribuna para falar que estava sendo ameaçado de morte.

Mais cedo, nesta quarta, segundo O Globo, o Partido Liberal informou que representará uma ação contra Janones no Conselho de Ética da Câmara, devido à fala dirigida pelo deputado a Nikolas Ferreira, na sessão em que estava presente o ministro da Justiça, Flávio Dino.

O também deputado e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Eduardo Bolsonaro, publicou o vídeo do momento em suas redes sociais. "Chupeta falou, presidente. Presidente, chupeta falou", diz Janones no trecho. Nas imagens, alguns parlamentares debocham da situação, dentre eles, a deputada Sâmia Bomfim (PL-SP).

O vídeo da fala de Janones viralizou na internet. Enquanto Ferreira dizia que Dino estava tratando os deputados com "deboche" e que ali não teria "palhaços", outros parlamentares provocavam o deputado gritando "chupeta", "vai, peruca" e "Nicole", em referência ao ataque transfóbico feito por ele na sessão do Dia das Mulheres na Câmara.

"Telefonei de manhã para o presidente Valdemar [da Costa Neto] do PL, legitimado a representar no Conselho de Ética, e ficou acertado que o PL ingressará contra o dep. Janones no conselho de ética. Outras medidas estão sendo estudadas também", disse Eduardo Bolsonaro em suas redes sociais.

Janones nega homofobia em comentário

Em suas próprias redes sociais, Janones negou que tenha usado uma conotação homofóbica para se dirigir a Nikolas Ferreira.

"O apelido chupeta, até onde sei, não tem qualquer relação com a orientação sexual do deputado bolsonarista. Até ele se eleger representante do sindicato LGBTQIA+ de ontem pra hoje, pra declarar-se vítima de homofobia. O apelido foi dado pelo amigo Felipe Neto, uma vez que apesar de ter quase 30 anos de idade, aparenta ser uma criança, fisicamente, nas atitudes e nas mudanças repentinas de voz, como se vivesse uma puberdade tardia", afirmou. Veja: