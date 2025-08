Deputados do Ceará aprovam novo manifesto contra tarifaço dos EUA: 'Razões incompreensíveis'

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou, nesta terça-feira (5), mais um manifesto contra o "tarifaço" imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. No retorno dos trabalhos no Parlamento, 31 deputados estaduais votaram pela aprovação do texto e se posicionaram "em favor da economia e do povo do Ceará", repudiando a "unilateralidade" do governo de Donald Trump, que pode levar a desemprego, desmonte de cadeias produtivas e desconstrução de setores econômicos locais.

"Atitudes que se refletem em um mercado saudável e pujante, agregador e voltado para nossas necessidades de crescimento só são possíveis em ambiente de paz, inclusive comercial. Porém, o Brasil, exímio e inquestionável defensor do multilateralismo, é penalizado por um 'tarifaço' em virtude do voluntarismo do Presidente americano que, motivado por razões incompreensíveis, sanciona o país, atingindo de forma cruel um estado pobre, que luta há décadas para entregar o melhor para seu povo", diz o texto.

Os deputados ainda ressaltam a necessidade de "diálogo e técnica" nas relações diplomáticas, sem "chantagem e opressão", como se observa no caso em questão.

Nesta terça-feira, o último navio com produtos brasileiros que estão livres das tarifas impostas pelos EUA parte do Porto de Pecém, em São Gonçalo do Amarante. Segundo o decreto de Trump, as cargas embarcadas até quinta-feira (7) ainda estarão sujeitas às taxas antigas.

Embora muitos itens exportados pelo Brasil tenham sido excluídos das tarifas, mais de 90% das exportações do Ceará aos EUA seguem com taxação de 50%. É o caso de pescados, frutas, ferro e aço.

"Estão em curso estudos e medidas que devem ser tomadas pelo Governo Federal. Então, eventuais medidas tomadas pelo Governo do Estado vão se harmonizar no tempo e na intensidade com as medidas tomadas pelo Governo Federal", afirmou o deputado Guilherme Sampaio (PT), líder do Governo Elmano na Assembleia.

Segundo o 1º vice-presidente da Alece, Danniel Oliveira (MDB), a Casa deve participar ativamente do processo de discussão sobre as repercussões no Estado, a fim de diminuir o impacto das sanções.

"Nós temos a decisão tomada pelo governador de fazer com que nenhum emprego do nosso Estado seja perdido, ou seja, nós vamos ter que votar ações aqui emergenciais para que a gente possa, de alguma forma, comprar produtos. [...] Esta Casa obviamente tem o seu papel fundamental em poder aprovar com urgência as ações vindas do Governo do Estado e também legislar em prol em defesa do Estado do Ceará", destacou.

Retorno dos trabalhos

Começou a tramitar, nesta terça, um projeto do Executivo que pede autorização para a tomada de empréstimo de até R$ 860,8 milhões com o Banco do Brasil. Este montante será destinado a investimentos em escolas de tempo integral; construção de três hospitais regionais em Iguatu, Baturité e Crateús; obras em rodovias, como o Anel Viário, em parceria com o Governo Federal; e outros.

Neste retorno dos trabalhos, a Casa vai funcionar sob novas regras. O Regimento Interno, agora, prevê sessões exclusivamente presenciais nas quartas-feiras e limitação do registro de presença virtual nas demais sessões limitado a 50% dos encontros ordinários mensais. Houve também mudanças nos tempos de fala dos deputados, com nove oradores no primeiro expediente e seis no segundo, cada um com dez minutos de discurso.

Neste segundo semestre, os deputados devem votar, ainda, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2026, que norteará o último ano do atual mandato do governador Elmano de Freitas (PT). A matéria deve chegar à Alece em 15 de outubro.