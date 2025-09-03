Deputados aprovam projeto que reconhece Juazeiro do Norte como a Capital da Fanfarra no Ceará

A Assembleia Legislativa do Estado (Alece) aprovou o projeto de lei que reconhece o município de Juazeiro do Norte como Capital da Fanfarra no Ceará. De autoria do deputado Stuart Castro (Avante), a proposição foi aprovada por aclamação nesta quarta-feira (3), após iniciar a tramitação em outubro de 2024.

A validação do Plenário 13 de Maio ocorre às vésperas do 7 de setembro, período marcado pelos desfiles cívicos com a participação das fanfarras, grupos musicais que utilizam instrumentos de sopro e percussão em apresentações públicas.

Na justificativa do PL 722/24, Stuart Castro destaca que a tradição da fanfarra é uma marca registrada de Juazeiro do Norte, principalmente em eventos comemorativos. Nesse sentido, o parlamentar cita o ‘Encontro de Bandas e Fanfarras’, evento realizado anualmente em comemoração ao aniversário da cidade, em julho.

Agora, após aprovação pelo Parlamento estadual, o projeto segue para sanção do governador Elmano de Freitas (PT). Caso transformado em lei, Juazeiro do Norte passa a ser oficialmente a Capital da Fanfarra no Ceará.

TRADIÇÃO CULTURAL

Ainda segundo a justificativa do projeto, a fanfarra de Juazeiro do Norte tem uma história que começou a partir das bandas marciais das escolas, sendo pioneiros os grupos do Colégio Edson Ribeiro e do Colégio Rui Barbosa, conhecida como a FANAH (Fanfarra Águia de Haia).

“A partir de 1998, as bandas marciais começaram a incluir músicas populares no seu repertório, e no início dos anos 2000, as fanfarras passaram por uma transformação a partir das antigas bandas marciais”, complementa o texto.

