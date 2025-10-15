Deputado passa mal e precisa de atendimento médico no plenário da Alece

Na sessão plenária da Assembleia Legislativa desta quarta-feira (15), o deputado estadual Danniel Oliveira (MDB), vice-presidente da Casa, passou mal enquanto presidia os trabalhos e precisou de atendimento. Acompanhado pelos também deputados Heitor Férrer (União) e Guilherme Landim (PSB), que são médicos, Danniel foi ao ambulatório do plenário e, em seguida encaminhado a um hospital para uma avaliação.

Após o fim da sessão plenária, em suas redes sociais, o parlamentar soltou uma nota dizendo estar "bem", após o episódio.

"Tive uma pequena oscilação de pressão enquanto presidia a Sessão Plenária nesta quarta-feira (15), e prontamente fui atendido no ambulatório do plenário 13 de Maio. Tranquizo a todos que estou bem", diz a nota.

O parlamentar informou ainda que fez uma "bateria de exames" e que está tendo acompanhamento médico.

Danniel Oliveira tem 42 anos e está no terceiro mandato como deputado estadual. Ele é sobrinho do deputado federal Eunício Oliveira, ex-presidente do Congresso Nacional.