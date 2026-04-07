Deputado Cláudio Pinho é escolhido como líder do PSDB na Alece

O deputado estadual Cláudio Pinho foi escolhido como novo líder do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A decisão foi anunciada por Felipe Mota (PSDB), nesta terça-feira (7), após reunião do grupo da oposição.

A medida ocorre após o parlamentar trocar o Partido Democrático Trabalhista (PDT) pela legenda tucana. Cláudio Pinho foi um dos seis deputados que migraram para o PSDB, durante a janela partidária de março, em meio à estratégia do grupo da oposição de reforçar a legenda comandada por Ciro Gomes (PSDB) no Ceará.

Com isso, Cláudio Pinho vai liderar a 3ª maior bancada da Assembleia, com sete deputados — atrás apenas dos governistas PSB (11) e PT (10). O grupo tem a seguinte composição:

Antônio Henrique (Recém-saído do PDT)

Cláudio Pinho (Recém-saído do PDT)

Emília Pessoa (PSDB)

Felipe Mota — (Recém-saído do União)

Heitor Férrer — (Recém-saído do União)

Queiroz Filho — (Recém-saído do PDT)

Sargento Reginauro — (Recém-saído do União)

Em entrevista na Alece, Felipe Mota disse que a escolha de Cláudio Pinho foi definida pelo grupo dos deputados, que teve uma reunião sobre o assunto na última segunda-feira (6).

“A liderança do partido vai ser o deputado Cláudio Pinho, uma decisão nossa, são seis deputados, no caso, porque eu tô na mesa diretora. Então, quando eu tô na mesa, eu me inviabilizo por conta do regimento. Então, nós somos sete, mas na verdade, para essa decisão, são os seis que devem ocupar as comissões, que devem ocupar liderança, vice-liderança. Então, o deputado Cláudio Pinho será o líder” Felipe Mota Deputado estadual e 3º secretário da Alece

Pelo regimento interno da Alece, o líder partidário é responsável por expressar o ponto de vista de seu partido na Casa, podendo indicar os deputados para integrar as comissões técnicas, encaminhar votações, entre outras funções.

Veja também PontoPoder Deputado Fernando Santana sai de licença para manter líder do Governo Elmano na Alece PontoPoder Moses Rodrigues é escolhido líder da Federação União Progressista na Câmara dos Deputados

Cláudio Pinho foi acionado pelo PontoPoder sobre a decisão de liderar o PSDB no Legislativo. No entanto, o parlamentar optou por se manifestar somente após a oficialização na Assembleia. O vice-líder da agremiação na Casa ainda será divulgado.

Como procedimento, o partido deve comunicar a decisão à Mesa Diretora da Alece, em documento com a assinatura da maioria absoluta dos integrantes da representação. Depois, a escolha é lida no expediente da sessão legislativa e, então, oficializada.

ESTRATÉGIA DA OPOSIÇÃO

A migração dos seis deputados ao PSDB ocorreu em meio à estratégia dos parlamentares da oposição para reforçar a representação do PSDB no Legislativo, em aceno à possível candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Palácio da Abolição.

Dos nomes da ala opositora no PDT ou no União, apenas o deputado Lucinildo Frota não seguiu para o PSDB, optando por migrar ao Partido Liberal (PL). O parlamentar vai buscar um mandato na Câmara dos Deputados, compondo a chapa de federais do grupo.

Como mostrou o PontoPoder, a tática mira dois objetivos principais: o fortalecimento do PSDB para o pleito eleitoral e a formação de uma bancada aliada para um possível mandato de Ciro Gomes no Governo do Estado. Por outro lado, nomes com maior potencial eleitoral para a Câmara dos Deputados devem disputar pelo União.