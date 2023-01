Cristiano Zanin, advogado de Lula, é hostilizado em aeroporto de Brasília; assista

O advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Cristiano Zanin, sofreu agressões verbais e ameaças na manhã desta quarta-feira (11), no aeroporto de Brasília, de um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os ataques aconteceram quando Zanin havia acabado de desembarcar na capital federal. Conforme vídeo que circula nas redes sociais, o advogado estava no banheiro, escovando os dentes, quando foi abordado por um homem que se aproximou filmando e o chamando de "corrupto", "bandido", "safado" e "vagabundo".

Nas imagens, o agressor afirma ainda que tem "vontade de mater a mão na orelha de um cara desse" e que o advogado tinha que "tomar um pau de todo mundo que está na rua".

O vídeo mostra, também, que Zanin não reagiu às provocações. Apenas relatou o caso a um segurança do aeroporto na saída do banheiro. "Espero que essa pessoa que fez esses ataques e seus comparsas sejam punidos", disse à CNN.

Investigação

Ainda de acordo com a CNN, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti, informou que conversou com o advogado de Lula e garantiu que o órgão vai pedir uma investigação policial para identificar e punir o agressor.

Quem é Cristiano Zanin?

Zanin, segundo O Estado de Minas, é advogado de Lula desde 2013, quando defendeu o presidente nos processos decorrentes das investigações da Operação Lava Jato, da Polícia Federal.