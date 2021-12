Criação de três novas secretarias em Fortaleza é aprovada na Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou, nesta quarta-feira (8), o Projeto de Lei Complementar nº 74/2021, que promove três pastas ao status de secretaria, como adiantou o colunista do Diário do Nordeste, Inácio Aguiar. Foram 26 votos favoráveis e 2 contrários.

De acordo com o líder do governo na Casa, vereador Gardel Rolim (PDT), o projeto apresenta uma reestruturação no organograma da Prefeitura com a criação das pastas.

"A primeira vai tratar da Primeira Infância, uma coordenadoria que terá status de secretaria. A segunda, Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal, também terá postura de secretaria, e a Coordenadoria de Juventude que passa a ser Secretaria Municipal da Juventude. Essas três serão fomentadas e terão mais ações nas pastas", afirmou o parlamentar.

O projeto apresentado compõe o plano de governo do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), promessa do período eleitoral. O chefe do Executivo Municipal comemorou a aprovação por meio das redes sociais, frisando que esse sempre foi um compromisso dele.

"Parabenizo nossos vereadores e vereadoras pelo belo trabalho nesta quarta-feira e agradeço por terem aprovado também outros importantes projetos, de autoria do Executivo, que certamente beneficiarão os fortalezenses e a economia na nossa Cidade", escreveu Sarto.

Sem custo adicional

Gardel Rolim acrescentou que a nova composição está sendo feita dentro de uma organização administrativa e que não haverá custo adicional para a Prefeitura.

"Quarenta e oito cargos estão sendo extintos para que a gente reestruture a Prefeitura, de maneira que o poder público não tenha nenhum custo. Está sendo extinto, por exemplo, Coordenadorias como eu disse prometido pelo prefeito em sua campanha", explicou.