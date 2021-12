Sarto transforma Juventude em secretaria e cria coordenadoria de Proteção Animal; veja mudanças

Faltando poucos dias para completar o seu primeiro ano de mandato, o prefeito de Fortaleza, José Sarto Nogueira (PDT), encaminhou à Câmara Municipal um conjunto de mudanças na estrutura administrativa da Prefeitura da Capital, apurou esta coluna com exclusividade.

As alterações nas secretarias, coordenadorias e vinculadas deverão dar mais peso às áreas de Primeira Infância, Juventude e Proteção Animal, esta última uma promessa de campanha do então candidato em 2020.

As mudanças, informa o Executivo municipal, não terão impactos financeiros. Serão extintos cerca de 40 cargos de estruturas que também deixarão de fazer parte do organograma do poder público de Fortaleza.

As mudanças devem começar na modificação da coordenadoria de Juventude. Ela deve ser transformada em Secretaria de Políticas Públicas para a Juventude, com orçamento próprio e status de primeiro escalão municipal. No comando deve seguir Davi Gomes Barroso, que já estava no comando da área.

A área de Primeira Infância deve ganhar mais destaque na gestão, pois vira uma coordenadoria. Para esta área, o prefeito ainda irá indicar o gestor. Também será criada a Coordenadoria de Proteção Animal, uma promessa de campanha do prefeito. Marcel Girão também permanece no comando. Estas duas áreas ficarão subordinadas diretamente ao gabinete do prefeito.

Em caminho inverso, a Coordenadoria de Relações Internacionais e Federativas (Cerif) foi extinta pela gestão municipal, uma área que havia tido destaque na gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio.

Outras modificações

A Comissão de Licitação de Fortaleza passa a se vincular à Procuradoria Geral do Município (PGM) e a Autarquia de Paisagismo e Urbanismo (Urbfor) vincula-se à Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger).

O projeto também prevê a nova categoria de Autarquias e Fundações Especiais, dando mais destaque ao Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), à Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) e à Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (CITINOVA), órgãos da Administração Indireta com vinculação direta ao Gabinete do Prefeito.

O projeto já está na Câmara Municipal e passará pelo crivo dos vereadores ainda neste mês.