Corte da Itália tem nova decisão a favor de extradição de Carla Zambelli

A Corte de Apelação da Itália decidiu, nesta quinta-feira (16), pela extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli devido à condenação dela por porte ilegal de arma de fogo. A justiça italiana já havia autorizado a extradição em relação à pena pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). As decisões ainda cabem recurso.

A defesa de Zambelli alegou que ainda não foi notificada sobre o caso, mas que irá entrar com recurso. As informações são da CNN.

No ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma.

Ela foi condenada por perseguir um homem, de arma em punho, em um bairro da área nobre de São Paulo, em outubro de 2022, durante o período eleitoral.

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Entenda o caso

A ex-deputada Carla Zambelli, condenada pelo STF a 10 anos de prisão em dois processos, está presa na Itália, onde buscou refúgio. Atualmente, a ex-parlamentar está detida na penitenciária feminina de Rebibbia, em Roma. No Brasil, se a extradição for confirmada, ela deverá cumprir pena na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia.

Zambelli possui cidadania italiana e foi ao país em junho do ano passado após a condenação pelo STF. Ela é considerada foragida da Justiça do Brasil.