Comissão do Plano Diretor de Fortaleza terá reunião na quinta (6) para parecer do relator ao projeto

O presidente da Comissão do Plano Diretor na Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Benigno Júnior, anunciou nesta quarta-feira (5), que o parecer do relator do projeto, Bruno Mesquita (PSD), deverá ser lido em reunião na quinta-feira (6).

"A gente vai reunir a comissão na quinta-feira (6) para apreciar o parecer ao projeto e vou abrir vista coletiva para todos os vereadores", disse, em entrevista ao PontoPoder, na Câmara.

Na ocasião, também deverá ser divulgado o calendário de tramitação do projeto, que chegou à Câmara há pouco mais de uma semana.

Formação do Grupo Técnico

Outra expectativa na Casa é o anúncio da composição de um grupo técnico que irá auxiliar os parlamentares na elaboração de emendas ao Plano Diretor.

A criação do grupo foi anunciada pelo presidente da Casa, Leo Couto (PSB), na segunda-feira (3).

"Caso receba, até o início da reunião, os nomes do grupo técnico, a gente também irá apresentar. Senão, até sexta, será divulgado o grupo técnico de apoio e suporte para assessorar os gabinetes na parte técnica e na elaboração de proposições e emendas por parte dos vereadores", afirmou Benigno.

O que é o Plano Diretor

Conforme a legislação, o Plano Diretor, aplicável à totalidade do território municipal, é o instrumento básico da política urbana do Município e integra o sistema de planejamento municipal. Ele precisa estar integrado a outros planos e políticas implementados pelo Estado e pela União e articulado com o orçamento municipal.

Desta forma, as peças do ciclo orçamentário — o Plano Plurianual (PPA), a Lei Orçamentária Anual (LOA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) — devem incorporar as diretrizes e prioridades definidas no Plano Diretor.

Legenda: Plano Diretor de Fortaleza foi entregue no final de outubro à Câmara Municipal. Foto: Matheus Dantas / CMFor.

Essa peça de planejamento urbano é exigida para municípios com população superior a 20 mil habitantes e deve ser elaborado com a cooperação de associações representativas.

O documento trata da organização e ocupação territorial do município, buscando integrar o uso do solo, habitação, saneamento e mobilidade urbana, a fim de garantir melhor qualidade de vida aos moradores.

Para que os objetivos do Plano Diretor sejam colocados em prática, a cidade é dividida em zonas, áreas ou setores — o que se chama de zoneamento — e cada um deles recebe regras específicas — os chamados parâmetros urbanísticos — a partir de suas características.