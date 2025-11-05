Diário do Nordeste
Comissão do Plano Diretor de Fortaleza terá reunião na quinta (6) para parecer do relator ao projeto

Documento que trata de mudanças na cidade está na etapa de discussão com o Legislativo

Escrito por
Bruno Leite, Jéssica Welma producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:02)
PontoPoder
Na imagem, vereador de Fortaleza Benigno júnior, sentado em cadeira do plenário da Câmara Municipal, de terno cinza, discursando.
Legenda: Vereador Benigno Júnior, do Republicanos, preside os trabalhos da Comissão Especial do Plano Diretor.
Foto: Luciano Melo/CMFor.

O presidente da Comissão do Plano Diretor na Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Benigno Júnior, anunciou nesta quarta-feira (5), que o parecer do relator do projeto, Bruno Mesquita (PSD), deverá ser lido em reunião na quinta-feira (6).

"A gente vai reunir a comissão na quinta-feira (6) para apreciar o parecer ao projeto e vou abrir vista coletiva para todos os vereadores", disse, em entrevista ao PontoPoder, na Câmara.

Na ocasião, também deverá ser divulgado o calendário de tramitação do projeto, que chegou à Câmara há pouco mais de uma semana.

Formação do Grupo Técnico

Outra expectativa na Casa é o anúncio da composição de um grupo técnico que irá auxiliar os parlamentares na elaboração de emendas ao Plano Diretor.

A criação do grupo foi anunciada pelo presidente da Casa, Leo Couto (PSB), na segunda-feira (3).

"Caso receba, até o início da reunião, os nomes do grupo técnico, a gente também irá apresentar. Senão, até sexta, será divulgado o grupo técnico de apoio e suporte para assessorar os gabinetes na parte técnica e na elaboração de proposições e emendas por parte dos vereadores", afirmou Benigno.

O que é o Plano Diretor

Conforme a legislação, o Plano Diretor, aplicável à totalidade do território municipal, é o instrumento básico da política urbana do Município e integra o sistema de planejamento municipal. Ele precisa estar integrado a outros planos e políticas implementados pelo Estado e pela União e articulado com o orçamento municipal.

Desta forma, as peças do ciclo orçamentário — o Plano Plurianual (PPA), a Lei Orçamentária Anual (LOA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) — devem incorporar as diretrizes e prioridades definidas no Plano Diretor.

Livro encadernado, de cor laranja, com capa que anuncia se tratar do plano diretor de fortaleza, segurado por quatro mãos.
Legenda: Plano Diretor de Fortaleza foi entregue no final de outubro à Câmara Municipal.
Foto: Matheus Dantas / CMFor.

Essa peça de planejamento urbano é exigida para municípios com população superior a 20 mil habitantes e deve ser elaborado com a cooperação de associações representativas.

O documento trata da organização e ocupação territorial do município, buscando integrar o uso do solo, habitação, saneamento e mobilidade urbana, a fim de garantir melhor qualidade de vida aos moradores.

Para que os objetivos do Plano Diretor sejam colocados em prática, a cidade é dividida em zonas, áreas ou setores — o que se chama de zoneamento — e cada um deles recebe regras específicas — os chamados parâmetros urbanísticos — a partir de suas características. 










