Com aval da Alece, Governo do Ceará terá 927 cargos para convocações e novos concursos

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou, nessa quarta-feira (29), a criação de 927 novos cargos no Poder Executivo Estadual para que o Governo possa convocar aprovados em concursos públicos e realizar novos certames.

As vagas são para lotação na Secretaria da Fazenda (Sefaz), Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), Superintendência de Obras Públicas (SOP), Procuradoria-Geral do Estado (PGE), Perícia Forense (Pefoce), Polícia Civil e na Universidade Regional do Cariri (Urca).

A maioria dos cargos é para a área da Segurança Pública, sendo 350 para policial penal, 267 para inspetor da polícia civil e um para escrivão.

Confira os cargos por pasta:

SAP

350 policiais penais

Polícia Civil

267 inspetores de Polícia

1 escrivão

Urca

189 professores, entre auxiliar, assistente, adjunto e associado

SOP

54 analistas de Edificações e Rodovias

PGE

33 técnicos da representação judicial

Sefaz