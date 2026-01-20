Caucaia não terá Carnaval pelo segundo ano consecutivo, anuncia prefeito

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim, anunciou que não haverá Carnaval no município neste ano. A decisão foi comunicada em vídeo publicado no Instagram, na noite de segunda-feira (20).

Segundo o gestor, a suspensão da festa ocorre para priorizar investimentos em áreas consideradas essenciais, como saúde e educação.

“Esse ano a gente não vai poder promover o Carnaval. [...] Eu prometi dá uma saúde melhor para vocês e a gente tá investindo na saúde, na educação. E a gente quer fazer as coisas quando puder fazer uma coisa bem feita, bonita”, declarou o prefeito em postagem.

Veja anúncio de prefeito:

O prefeito também pediu desculpas à população pela ausência do evento. “Quero pedir desculpa a vocês, mas a gente vai priorizar a saúde do nosso município”, disse ao final da mensagem publicada nas redes sociais.

É o segundo ano consecutivo que o prefeito Naumi Amorim cancela o Carnaval. No ano passado, o gestor afirmou que o cenário na cidade era de "caos e dívidas".

Guarda Municipal de olho em carnavais privados

Em comunicado no site do município, a prefeitura informou que a segurança pública será mantida durante o período de Carnaval, com atuação da Guarda Municipal e da Autarquia Municipal de Trânsito (AMT).

"Possíveis eventos promovidos pela iniciativa privada poderão ocorrer de forma independente, desde que respeitada a legislação vigente e as normas de segurança", informou o Município.