Caucaia: Catanho quer levar turismo para comunidades indígenas e ampliar segurança com monitoramento

Candidato do PT no segundo turno da eleição pela Prefeitura de Caucaia, Catanho falou sobre propostas para o turismo, geração de renda de forma descentralizada no território e segurança pública durante sabatina realizada nesta sexta-feira (18), pela Verdinha FM. O petista afirmou que pretende melhorar a estrutura do Município em diferentes áreas, para que o visitante que chegue à Cidade possa ter opções de lazer além do litoral.

A entrevista foi realizada durante o programa Bom Dia, Nordeste, apresentado por Tom Barros e Daniella de Lavôr, com mediação do editor do PontoPoder, Wagner Mendes, e do colunista de política Inácio Aguiar.

Para estimular a descentralização a renda gerada no território, ele pretende promover, também, o turismo cultural, religioso, além do ecoturismo.

"Caucaia tem uma diversidade cultura enorme, isso é riqueza. É a maior população indígena do Estado do Ceará, também é a maior população quilombola do Estado do Ceará. Caucaia também tem uma comunidade cigana, pouca gente sabe disso. E nós temos que usar isso tanto no sentido de preservar a identidade cultural dessas populações, (...) mas também usar essa identidade cultural como forma de geração de renda para essas comunidades", explicou o político.

"O visitante do Cumbuco, que passa quatro, cinco dias, uma semana no Cumbuco, pode perfeitamente, a partir de um trabalho da Prefeitura, visitar uma aldeia indígena, ter contato com artesanato indígena ou quilombola, isso vai gerar renda para essa população", acrescentou.

Segundo Catanho, empresários do setor hoteleiro de Caucaia pedem mais opções de lazer para o turista na região, para além dos tradicionais passeios de buggy. Para ele, é possível, a partir de ações da Prefeitura, estimular também o turismo na região serrana da Cidade, como na serra da Rajada e do Juá, e o fluxo de visitação no Mercado Municipal — desde que o equipamento esteja "devidamente adequado para receber o turista".

"É uma questão de o Município dar mais opções para esse turista. Isso vai gerar mais renda, emprego", projetou.

Vale ressalta que Caucaia é o município cearense com maior concentração de população indígena, com 17.628 pessoas de diferentes etnias, conforme dados do Censo Demográfico 2021, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O quantitativo corresponde a uma parcela de 5% da população do Município.

Emprego e renda

O postulante do PT também quer atrair outras formas de investimentos para o Município, como novas empresas e indústrias. Segundo Catanho, cerca de 90% dos investimentos em hidrogênio verde dentro do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) devem ficar no território de Caucaia, o que deve demandar mão de obra especializada e serviços.

"Nós temos que preparar a nossa população para ter esses empregos, nós temos que ter qualificação profissional", afirmou.

Para que os empregos gerados contemplem a população caucaiense, ele deve solicitar ao Ministério da Educação a instalação de um campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), caso seja eleito. Além disso, quer construir mais escolas profissionalizantes e tentar levar um Senai para a cidade.

"Com mão de obra qualificada, você vai conseguir ter a população de Caucaia tendo acesso a esses empregos, empregos mais qualificados, com salários melhores, para que as pessoas fiquem trabalhando em Caucaia", acrescentou o candidato.

Segurança Pública

Durante a entrevista, Catanho foi questionado sobre o plano para a Segurança Pública da Cidade. Ele ressaltou que pretende aumentar em 30% o efetivo da Guarda Municipal, melhorar a capacitação, fazer uma parceria com o Estado para compartilhar informações e imagens de videomonitoramento, além de trabalhar com ações preventivas.

"Nós vamos aumentar o efetivo da Guarda Municipal em pelo menos 30%, chamar 50 novos guardas municipais, equipar melhor a Guarda Municipal, treinar. Vamos criar a Ronda das Escolas, aperfeiçoar a Ronda Maria da Penha, instalar câmeras de monitoramento no em torno das escolas", frisou.

Ele destacou, ainda, que pretende investir em políticas para a juventude, para evitar que meninos e meninas não sejam cooptados por facções criminosas. Uma das medidas, inclusive, é instalar um Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte na região para ofertar lazer, cultura e capacitação profissional aos jovens.