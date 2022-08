Candidatos ao governo do Ceará citam Bolsonaro, Sarto e Luizianne para 'atacar' adversários

Críticas às alianças, aos apoios e aos padrinhos políticos marcaram o primeiro debate entre os candidatos ao Governo do Ceará, nesta segunda-feira (29), promovido pela TV Cidade. Jair Bolsonaro (PL), José Sarto (PDT), Luizianne Lins (PT) e Eunício Oliveira (MDB) foram alguns dos nomes mencionados em meio à troca de provocações entre os candidatos Capitão Wagner (União Brasil), Elmano de Freitas (PT) e Roberto Cláudio (PDT).

Bolsonaro, que até agora não tem tido destaque na campanha de Capitão Wagner, embora seja um apoiador do candidato ao Governo, foi mencionado tanto por Elmano como por Roberto Cláudio para tentar atacá-lo. Roberto definiu o opositor como um “fervoroso defensor do bolsonarismo” e criticou o fato do apoio do presidente não estar explícito na campanha, indicando que Wagner “tenta esconder Bolsonaro”.

Já Elmano também se referiu a Wagner como o “candidato do Bolsonaro” e durante o debate ressaltou que “o governo Bolsonaro só trouxe desemprego, desesperança”. Elmano também reforçou que Wagner “não quer falar” de Bolsonaro, mas quando encontra o presidente o chama de estadista.

Ex-prefeita e atual gestor de Fortaleza

Outra figura mencionada no debate para tentar atacar o oponente foi a deputada federal Luizianne Lins (PT). Roberto Cláudio destacou que ela é a madrinha política de Elmano, e atribuiu à ex-prefeita de Fortaleza uma série de índices negativos na gestão, argumentando que Elmano compartilha desse saldo. Um deles, disse Roberto Cláudio é o fato de ter ocorrido greve de professores durante a gestão da petista em Fortaleza.

A menção à Luizianne foi classificada por Wagner como "violência política de genero”, e o candidato imediatamente disse no debate repudiar o tratamento dado por Roberto Cláudio a parlamentar.

Ao retrucar, no rol das provocações a Roberto Cláudio, Wagner mencionou a governadora Izolda Cela (sem partido) e destacou que ela “não teve o direito de concorrer”. A referência é ao fato de Roberto Claúdio ter sido escolhido pelo PDT e a governadora preterida na pré-campanha.

Em resposta a Roberto Cláudio, Elmano, que atuou na gestão de Luiziane, sendo inclusive secretário de educação, disse lamentar a obsessão do candidato do PDT por Luizianne, a quem ele chamou de “amiga”. Ele elencou feitos da gestão petista na Capital e provocou Roberto Cláudio ao dizer que Sarto, prefeito de Fortaleza, “não tem o mesmo olhar para a cidade”.

Em outro momento do debate, Elmano voltou a mencionar Sarto em tom de crítica ao apoiador de Roberto Cláudio. “Aconselho a dar algum conselho ao prefeito Sarto, parece que não tá ouvindo, (as pessoas estão) reclamando de não ter prefeito”.

Outro apoio também alvo de críticas é o ex-senador Eunício Oliveira que na campanha apoia o candidato do PT. Roberto Cláudio destacou que Camilo foi eleito com Eunício e Lula não teria apoiado. O que ele reforçou que “essa irmandade (de agora) já foi hostilidade no passado”.

Roberto Cláudio também mencionou que Wagner chegou a apoiar Eunício no passado e apontou que é o candidato do União Brasil que tem que “explicar as contradições”.

