Camilo se reúne com prefeitos e pede reforço de medidas contra Covid-19 e outras gripes no Ceará

O governador Camilo Santana (PT) e o secretário estadual da Saúde, Marcos Gadelha, se reuniram nesta quarta-feira (5) com prefeitos e secretários de saúde de municípios cearenses para tratar do atual cenário da pandemia de Covid-19 no Estado, que se mistura a um surto de outras doenças respiratórias.

Devido ao aumento significativo das síndromes gripais, tanto relacionadas à Covid-19 como às Influenzas A e B e outras gripes comuns, há a expectativa de que, ainda nesta quarta (5), a partir desta reunião e de outra com o Comitê Estadual de Enfretamento à Pandemia do Coronavírus, o governador anuncie um novo decreto restrigindo mais uma vez a circulação social.

Leia também Inácio Aguiar Retorno às aulas presenciais volta a ser dúvida após alta de casos de Covid-19 no Ceará

O diálogo emergencial com os gestores municipais foi adiantado pelo Diário do Nordeste nesta terça-feira (4). À coluna do jornalista Victor Ximenes, Camilo informou que o aumento da positividade da Covid-19 ainda não se refletiu em aumento da ocupação de leitos hospitalares, mas está sobrecarregando Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) e postos de saúde.

Segundo o prefeito de Várzea Alegre e vice-presidente da Associação dos Municípios do Ceará (Aprece), José Helder Máximo De Carvalho, o governador solicitou na reunião que os municípios mantenham as unidades de teste para detecção da Covid-19 e conscientizem a população sobre os cuidados para prevenir as gripes.

"A Secretaria da Saúde do Estado [Sesa] dará suporte com o fornecimento de testes e também do Tamiflu, que é um medicamento antiviral com eficácia para o tratamento das doenças gripais", comentou Helder.

Sobre o novo decreto, Helder disse somente que, apesar de ter sido perguntado pelos outros prefeitos, "nada foi dito" ainda sobre possíveis novas restrições sociais. "Ainda hoje ele iria continuar reunião com o Comitê. Depois é que ele pode dar uma posição mais concreta", disse o vice-presidente da Aprece.

Força-tarefa nos municípios



Nas redes sociais, prefeitos têm repercutido a reunião com o governador.

Felipe Pinheiro (PT), chefe do executivo de Itapipoca, por exemplo, adiantou que o município está convocando profissionais de saúde para retorno imediato às suas funções, fortalecendo o atendimento da UPA e buscando acelerar a campanha de vacinação contra a Covid-19. "Sobretudo da dose de reforço", disse.

A prefeita de Apuiarés, Iris (PT), e a secretária de saúde do município, Edy Lopes, também participaram da reunião e prestaram contas no Instagram. Sem especificar as ações que devem ser feitas pela prefeitura após o apelo do governador Camilo Santana, Iris disse apenas que "medidas de prevenção são necessárias, principalmente no que tange à atenção básica e à vacinação".

Ana Flávia Monteiro (PSB), prefeita de Acaraú, adiantou que o executivo municipal também vai fortalecer a campanha de vacinação contra a Covid-19 e pediu à população que colabore usando máscara, higienizando as mãos e mantendo distanciamento social.

Já o prefeito de Crato, Zé Ailton (PT), compartilhou que a reunião com o Governo abordou a necessidade de ampliação de testes e de leitos. "Há também um aumento na média de doenças respiratórias que merece atenção e medidas preventivas. Crato vem tomando todas as medidas estabelecidas pelos decretos estaduais para que a possamos superar e pandemia e vacinar o maior numero de pessoas", escreveu.