Camilo vai se reunir com prefeitos para tratar de avanço da Covid e Influenza

Diante do aumento de casos de Covid-19 e do surto de Influenza, o governador Camilo Santana afirmou, hoje (4), que se reunirá com prefeitos de todos os municípios do Ceará, nesta semana, para tratar da questão sanitária.

"O que posso adiantar é que aumentou o número de casos e a positividade (de Covid). Isso não se refletiu ainda e espero que não se reflita em internações hospitalares", ponderou.

Questionado por esta Coluna sobre a possibilidade de novas medidas restritivas, Camilo disse apenas que o quadro está sendo monitorado. "Sexta-feira vamos ter reunião do comitê para avaliar a situação dos números", informou.

"O preocupante é que, agregado ao fator da Covid, temos outra epidemia de Influenza. E isso tem gerado várias síndromes respiratórias e a demanda forte nos postos de saúde e UPAs no Ceará", relatou o governador.

Desenvolvimento econômico

As declarações foram dadas no evento de apresentação da nova estrutura da área de Desenvolvimento Econômico do Estado, no Centro de Eventos.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) funciona agora de forma integrada, em um mesmo espaço físico, com as vinculadas Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece), Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), escritórios do Complexo do Pecém, Zona Processamento de Exportação (ZPE) e articulação do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) .

Na ocasião, Camilo assinou decreto do novo Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI).