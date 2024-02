'Camilo é hoje a maior liderança do Ceará', diz Cid Gomes em evento de filiação ao PSB

Cid Gomes, recém-filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), considera o ministro da Educação e ex-governador, Camilo Santana (PT), "a maior liderança" do Ceará atualmente. O elogio foi feito pelo senador no palanque do evento que filiou 34 prefeitos à sigla presidida no Estado por Eudoro Santana, pai do ministro.

"Quando procurei Camilo para ser governador, não foi para ser capacho meu", começou Cid, chamando o petista de "irmão". "O Camilo é, hoje, a maior liderança do Ceará e me orgulho disso", continuou ele.

Em seu discurso de filiação ao PSB, neste domingo (4), no Marina Park Hotel, Cid também soltou elogios para outros petistas aliados, como o governador Elmano Freitas (PT), a deputada federal Luizianne Lins (PT), a senadora Augusta Brito (PT) e o deputado federal José Guimarães (PT).

Também foram homenageados a secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC), Izolda Cela (PSB), a vice-governadora do Estado, Jade Romero (MDB), e o deputado federal Idilvan Alencar (PDT).

Outro destaque foi dado a dois irmãos do senador, o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, recém-filiado ao PSB, e a deputada estadual Lia Gomes (PDT). O nome de Ciro Gomes (PDT), o outro irmão do político, foi citado por ele apenas no momento em que fez uma brincadeira com a própria altura para dizer que é o "maior governador" da história do Ceará.

Legenda: O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, e a deputada estadual, Lia Gomes, se juntaram ao irmão, Cid, no evento de filiação ao PSB Foto: Thiago Gadelha

Veja também

'Notória perseguição', disse Cid sobre o racha com o PDT

Cid pretende inchar ainda mais o PSB com seu grupo político. Segundo ele, além dos prefeitos, filiados neste domingo, devem migrar para o partido deputados estaduais e federais e até vereadores.

"Como a confusão do PDT ficou caracterizada como uma notória perseguição, os deputados estão entrando na Justiça e faremos mais um evento com deputados federais e estaduais", afirmou o senador.

Veja a lista de novos prefeitos filiados ao PSB

Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e Maciço de Baturité

Beim, de Paracuru

Davi Benevides, de Redenção

Edilberto, de Aracape

Litoral Oeste, Sertão Central e Ibiapaba

Joaquim do Quinca, de Alcântaras

Netim Morais, de Bela Cruz

Betinha, de Camocim

Jonas Muniz, de Cruz

Edinardo, de Forquilha

Helton Luís, de Frecheirinha

Elizeu Monteiro, de Itarema

Roger Aguiar, de Marco

Canarinho, de Mucambo

João Bosco, de Pentecoste

Dra. Lívia, de Pires Ferreira

Ivo Gomes, de Sobral

Alex Nunes, de Tianguá

Elmo Monte, de Varjota

Sertão Central e Sertão dos Inhamuns

Edinho Nobre, de Banabuiú

Simone Tavares, de Caridade

Ravenna, de Catunda

Gildecarlos, de Dep. Irapuan Pinheiro

Iris Martins, de Hidrolândia

Bismarck, de Piquet Carneiro

Cirilo Pimenta, de Quixeramobim

Maurício Pinheiro, de Senador Pompeu

Marcelo Mota, de Tamboril

Centro Sul e Cariri