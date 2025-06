Câmara de Fortaleza tem protestos e galeria lotada para debate sobre empregados da extinta Fagifor

As galerias da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) lotaram, ainda no início da manhã desta quarta-feira (4), para acompanhar a discussão do projeto de lei que trata da absorção dos empregados da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor). A entidade foi extinta na reforma administrativa e os funcionários, antes celetistas, devem passar a integrar o quadro de servidores estatutários da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Contudo, a categoria está insatisfeita com a proposta enviada ao legislativo.

Manifestantes lotaram a galeria da Casa e foi necessária a atuação de agentes da Guarda Municipal, que já fazem a segurança da Câmara Municipal, para realocar parte das pessoas no auditório do prédio. Não houve nenhum impedimento para que os manifestantes acompanherem a sessão, como reforçou a assessoria da CMFor e do SindSaúde Ceará.

Segundo a assessoria do SindSaúde, trabalhadores dos Frotinhas, Gonzaguinhas, Hospital da Mulher, todos oriundos da extinta Fagifor, paralisaram as atividades para ir até a Câmara "cobrar isonomia de direitos e carga horária justa". Essa não é a primeira manifestação feita pelos trabalhadores na Câmara de Vereadores.

Uma comissão formada por representantes da categoria e do Sindsaúde Ceará também foi recebidas por vereadores que integram a liderança do Governo. A assessoria do SindSaúde informou que os vereadores Bruno Mesquita (PSD), Aglayson (PT), Professora Adriana Almeida (PT) e Gabriel Biologia (Psol) participaram da reunião.

Contudo, até o momento, não há previsão do projeto de lei enviado pelo prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) ser votado no plenário do legislativo municipal. Por enquanto, ele está pautado apenas nas comissões temáticas, que tem previsão de reunião para esta quarta-feira.

Entenda o projeto

Projeto de lei complementar tratando da absorção dos empregados extinta Fagifor chegou à Câmara de Vereadores nesta terça-feira (3). Pelo que diz o texto-base da matéria, com a integração, tais funcionários devem distribuídos em três Planos de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS): servidores do ambiente de especialidade Saúde; servidores municipais médicos; e o dos servidores do ambiente de especialidade Gestão Pública.

A Secretaria de Saúde contabilizou que serão enquadrados, nos três PCCS, um quantitativo de 2.442 profissionais. Já neste ano, o enquadramento deve abarcar 1.476 funcionários.

A questão da carga horária de cada um dos cargos, principal ponto de insatisfação da categoria, seguirá a correlação entre a situação anterior na Fagifor e a atual, na SMS, conforme a legislação vigente.

Em alguns casos, deverá ter uma redução da jornada, mas, em outros, poderá ocorrer um aumento do número de horas trabalhadas. Uma tabela de conversão foi anexada ao texto listando cada possibilidade e os cargos impactados.

A proposta reforça um prazo que já constava na reforma administrativa, de que a mudança no regime jurídico deve ocorrer em até 120 dias, contados desde lei anterior, em 20 de março. Ou seja, o limite para a efetivação será julho.

Ao PontoPoder, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que "analisou as demandas apresentadas pelos servidores da Fagifor". Por meio de nota, a pasta reforçou que o projeto de lei em tramitação na CMFor garante "aos servidores que não haverá redução de salário, nem ampliação de jornada".

"Todas as categorias serão incorporadas aos regime estatutário como servidores da SMS, com todos os direitos, inclusive gratificações e insalubridade", finaliza.