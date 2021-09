Bolsonaro se reuniu com senador dos EUA que apoiou invasão ao Capitólio, diz colunista

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) teve uma reunião com o senador americano Mike Lee, que apoiou a invasão ao Capitólio após a derrota de Donald Trump nas eleições norte-americanas deste ano. O encontro aconteceu um dia antes das manifestações do dia 7 de setembro, de acordo com o colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

A informação é de que a reunião aconteceu na noite da terça-feira (6), conforme constava na agenda do presidente. Além de Bolsonaro, Paulo Guedes e Carlos França, ministros da Economia e de Relações Exteriores, também estiveram presentes.

À coluna, nem o Ministério da Economia nem o Itamaraty confirmaram a informação e repassaram a demanda a Secretaria de Comunicação da Presidência, que ainda não respondeu.

Legenda: Senador americano apoiou invasão ao Capitólio Foto: Caroline Brehman / CQ Roll Call / AFP

Porta-voz de Trump

O senador americano foi porta-voz de Trump para atrasar a ação que comprovou a vitória de Joe Biden, no dia 9 de janeiro. Lee estava no Senado americano no momento da recontagem dos votos.

Para o senador, o ato dos manifestantes foi democrático. Ele minimizou a situação e comparou o ocorrido com o movimento Black Lives Matter.