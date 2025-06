Bolsonaro fala de encontro com general Theophilo, cearense réu por trama golpista: 'Trocar ideia'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) falou sobre o encontro com o general da reserva Estevam Theophilo, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres (COTER) do Exército Brasileiro, durante o interrogatório ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (10).

Bolsonaro é o sexto réu a ser ouvido pela 1ª Turma do Supremo do chamado núcleo 1 da trama golpista para impedir a posse do presidente eleito Lula. O grupo é considerado o "crucial" no esquema. O cearense Estavam Theophilo, por sua vez, é réu no núcleo 3, que seria responsável por ações táticas, segundo a denúncia oferecida pela Procuradoria Geral da República (PGR).

Veja também PontoPoder Bolsonaro pode ser preso hoje? Entenda o que pode acontecer com ex-presidente após depoimento no STF PontoPoder Em tom de brincadeira, Bolsonaro convida Moraes para ser seu vice e ministro do STF reage: 'Declino'

Responsável por conduzir o interrogatório, o ministro Alexandre de Moraes perguntou a Bolsonaro se ele havia convocado ou convidado Estevam Theopilo para uma reunião "sem intermediação do comandante Freire Gomes", na época a frente do Exército Brasileiro.

Bolsonaro iniciou a resposta citando que "a família Theophilo é muito grande" e falou, primeiro, do general Guilherme Theophilo, irmão de Estevam e que foi candidato ao Governo do Ceará em 2018. Depois, ele falou sobre o convite feito a Estevam Theophilo.

"Eu convidei o (Estevam) Theophilo para bater um papo, fazer uma análise da conjuntura, trocar uma ideia, pela consideração que sempre tive para com a família dele, nada mais além disso", garantiu o ex-presidente. Ele reforçou ainda que foi "sem nenhum problema" a conversa com o general da reserva. "Agora quando eu convido uma pessoa, o que é natural, se na cadeia hierárquica tem alguém acima, ele participa", disse.

'Lamentações do então presidente da República'

Estevam Theophilo também havia falado sobre os encontros com o ex-presidente da República em depoimento a Polícia Federal. O conteúdo foi divulgado em março de 2024, após ter sigilo derrubado por Moraes.

Theophilo disse ter participado de três encontros com o presidente, um para tratar de "assuntos corriqueiros", outro para "ouvir lamentações do então presidente da República sobre o resultado das eleições" e um terceiro para entregar um presente institucional ao então presidente.

Estevam Theophilo prestou depoimento à PF, em Fortaleza, no dia 23 de fevereiro. Semanas antes, ele havia sido alvo de busca e apreensão na operação "Tempus Veritatis", por ter supostamente concordado com a tentativa de golpe para manter Bolsonaro no poder. A participação teria sido apontada em conversas apreendidas no celular do ex-ajudantes de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid.

O general, no entanto, negou ter encontros pessoais com Mauro Cid e qualquer relação próxima ou de contemporaneidade com Bolsonaro. Sobre as visitas que fez ao Palácio da Alvorada, todas teriam acontecido, segundo ele, após o segundo turno e a pedido do general Freire Gomes, então comandante do Exército.

Quem é general Estevam Theophilo?

Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira é natural de Fortaleza. Ao longo da sua trajetória no Exército, chegou a comandar a 10ª Região Militar (10ª RM), instalada no Centro da capital cearense.

Ele também comandou a 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, em Cuiabá (MT), e a 12ª Região Militar, em Manaus (AM), e foi diretor de Educação Técnica Militar, no Rio.

Veja também PontoPoder Denúncia da PGR inclui dois generais cearenses; saiba quem são

Ele ascendeu ao comando do COTER em novembro de 2019, quando seu irmão, general Guilherme Theophilo, era secretário da Segurança Pública de Bolsonaro. Estevam Theophilo ficou no cargo até o fim de novembro de 2023, ou seja, prosseguindo no comando durante parte do terceiro Governo de Lula.

Segundo a Polícia Federal, a atuação de Estavem Theophilo seria "fundamental" para a tentativa de golpe por comandar a COTER, maior contingente de tropas sob administração.