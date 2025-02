Denúncia da PGR inclui dois generais cearenses; saiba quem são

Os generais cearenses Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR), nesta terça-feira (18), por tentativa de golpe de Estado.

O plano, orquestrado por Jair Bolsonaro e Braga Netto em 2022, rendeu a primeira denúncia da PGR contra os dois militares, o ex-presidente, o ex-ministro e outras 30 pessoas. (Veja lista completa abaixo)

Eles são alvo de investigação pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa.

Veja também PontoPoder Bolsonaro é denunciado pela PGR por tentativa de golpe de Estado PontoPoder Plano para matar Lula era do conhecimento de Bolsonaro, diz denúncia

Os militares já tinham sido indiciados em novembro do ano passado pela Polícia Federal na trama conspiracionista da transição entre o Governo Bolsonaro e o Governo Lula.

Estevam Theophilo foi comandante de Operações Terrestres (COTER) do Exército Brasileiro durante a gestão de Bolsonaro e Paulo Sérgio foi ministro da Defesa no último ano de mandato de Jair Bolsonaro.

Quem são os cearenses

Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira é natural de Fortaleza. Ao longo da sua trajetória no Exército, chegou a comandar a 10ª Região Militar (10ª RM), instalada no Centro da capital cearense. Ele também comandou a 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, em Cuiabá (MT), e a 12ª Região Militar, em Manaus (AM), e foi diretor de Educação Técnica Militar, no Rio.

Oliveira ascendeu ao comando do COTER em novembro de 2019, quando seu irmão, general Guilherme Theophilo — que disputou o cargo de governador do Ceará em 2018 —, era secretário da Segurança Pública de Bolsonaro. Estevam Theophilo ficou no cargo até o fim de novembro de 2023, ou seja, prosseguindo no comando durante parte do terceiro Governo de Lula.

Nascido em Iguatu, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira também tem longo currículo no Exército, no qual se alistou em 4 de março de 1974, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Em 1977, ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras, tornando-se aspirante a Oficial da Arma de Infantaria três anos depois.

Já como coronel, com 30 anos de carreira militar, foi designado para o cargo de Adido de Defesa, Naval, do Exército e Aeronáutico junto à Embaixada do Brasil no México, onde permaneceu por dois anos. Também desempenhou as funções de Chefe da 1ª Seção e Subdiretor na Diretoria de Avaliação e Promoções.

Como atuaram?

Os dois estariam envolvidos numa execução mais direta da trama golpista, que contava com outros quatro eixos de atuação, segundo a PF.

O Núcleo de Oficiais de Alta Patente, do qual ambos faziam parte, tinha como missão influenciar e incitar apoio às ações dos demais núcleos para consumação do suposto golpe, utilizando, inclusive, do poder atribuído a eles pela alta patente militar que detinham — fosse para proteger colegas ou intimidá-los, aponta, ainda, a PF.

Cada um dos núcleos era responsável por uma frente de atuação. Eram elas:

Desinformação;

Incitação para militares a aderirem ao golpe de Estado;

Jurídica;

Operacional de apoio às ações golpistas;

Inteligência paralela;

Oficiais de alta patente com influência e apoio a outros núcleos.

Veja a lista dos 34 denunciados pela PGR