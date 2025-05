Bolsonaro e Janja cumprem agendas em Fortaleza na próxima semana

Fortaleza recebe, na próxima semana, lideranças nacionais de campos opostos no cenário político brasileiro. A primeira-dama Janja da Silva e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcam na capital cearense para participar de agendas públicas. Contudo, a presença deles em Fortaleza não será simultânea.

A primeira-dama Janja da Silva participa, na próxima segunda-feira (26), junto ao governador Elmano de Freitas (PT) e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), de evento para certificação de alunos do curso de panificação, ligado ao Programa Ceará Sem Fome, do Governo do Ceará. O evento será realizado à tarde, no Centro de Eventos.

Coincidentemente, dias depois, o mesmo espaço recebe o 2º Seminário de Comunicação do PL, com a participação do ex-presidente.

O evento será realizado na próxima sexta-feira (30). Na programação, Jair Bolsonaro é aguardado para encerrar a programação, pouco após o meio-dia. Também participam do seminário o presidente nacional do PL, Waldemar Costa Neto, o senador Rogério Marinho (PL-RN) e o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL), além dos parlamentares do partido no Ceará.