Base do Governo Elmano reage a encontro da oposição com André Fernandes e elogios a Ciro

Membros da base do Governo Elmano de Freitas (PT) utilizaram as redes sociais para criticar o encontro do deputado federal André Fernandes (PL) com vereadores oposicionistas na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), na manhã desta segunda-feira (19). Na ocasião, o parlamentar defendeu a “união” da oposição para o pleito eleitoral de 2026 e fez elogios a Ciro Gomes (PDT) — apontado pelo grupo como possível candidato ao Palácio da Abolição.

Em contraponto, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), a 2ª vice-presidente da Alece, Larissa Gaspar (PT), e o secretário-chefe da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira, publicaram conteúdos reprovando a movimentação da aliança que busca aglutinar nomes da ala contrária ao atual governador.

“Eu não acredito em uma aliança oportunista e meramente eleitoral que tem como pano de fundo a união do ódio com o ócio. A política é uma atividade nobre, e demanda senso de responsabilidade com suas atitudes” Deputado estadual Romeu Aldigueri Presidente da Alece

Já Larissa Gaspar alegou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Ciro, André Fernandes, Roberto Cláudio (PDT), José Sarto (PDT), o vereador Inspetor Alberto (PL), entre outros políticos, então juntos no que chamou de “vale tudo pelo poder”.

“É muito ódio e desespero na construção dessa aliança. Ciro mostra mais uma vez que se entregou ao bolsonarismo e que não tem qualquer apreço à democracia. O povo cearense saberá pular essa fogueira!!”, escreveu a deputada.

Por sua vez, Chagas Vieira rebateu os elogios de André a Ciro ao mostrar falas do próprio ex-ministro com críticas ao então candidato à Prefeitura de Fortaleza em 2024, derrotado por Evandro Leitão (PT). No vídeo, o político do PDT diz que o bolsonarista não aguentaria ser confrontado por ninguém no segundo turno da disputa, “porque todo mundo vai mostrar a maluquice que esse cara representa”. “Sem comentários”, finalizou o chefe da Casa Civil no vídeo publicado.

O NOME DE CIRO NA DISPUTA

No café com vereadores da oposição, André Fernandes fez elogios a Ciro Gomes e reforçou a disposição pelo diálogo entre a oposição. "Durante todo o seu histórico, ele (Ciro) mostrou ser uma pessoa preparada e inteligente e que tem coragem também para enfrentar o Elmano", pontuou.

A declaração ocorre em meio a movimentações de Ciro Gomes para 2026, o que inclui a reunião com deputados de oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) no início do mês. Na oportunidade, ele sugeriu apoio a Alcides Fernandes (PL) na campanha ao Senado e chegou a ser defendido por colegas como candidato ao Governo do Estado.

Ciro ainda citou o nome de Roberto Cláudio para a sucessão do governador Elmano de Freitas (PT), mas, em reunião fechada com deputados estaduais, não descartou concorrer ao cargo. Uma ala da oposição avalia que o “movimento cresceu” em torno de Ciro para o Executivo, sendo considerado o nome “mais competitivo”.

Por sua vez, ainda nesta segunda-feira (19), o ex-deputado federal Capitão Wagner (União) disse não acreditar na postulação do pedetista, mas defendeu a união contra o projeto governista nas eleições. A manifestação ocorreu durante uma entrevista antes da audiência da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados em Fortaleza, na Assembleia Legislativa do Ceará.

“Eu já dizia isso na eleição de prefeito, que era importante que as oposições se juntassem, e digo o mesmo, seja quem for o nome, seja o meu, do Roberto Cláudio, do Ciro, de alguém do PL, do Moses Rodrigues – que é o nome também que está colocado –, a gente tem que ter a humildade, tem que colocar qualquer anseio, desejo pessoal de lado pelo bem maior do estado do Ceará”, evidenciou o ex-deputado federal.

