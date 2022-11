Bolsonaristas se manifestam contra o resultado das urnas em frente a quartel no Centro de Fortaleza

Em meio à comemoração da Proclamação da República, manifestantes bolsonaristas realizaram ato em frente ao Comando da 10ª Região Militar, na Avenida Alberto Nepomuceno, em Fortaleza, nesta terça-feira (15). O grupo reivindica a intervenção militar contra o resultado das urnas, que definiu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como futuro presidente do País.

O petista venceu as eleições presidenciais contra Jair Bolsonaro (PL) no dia 30 de outubro deste ano. Após a vitória, apoiadores do presidente iniciaram atos de protesto. Entre as reivindicações deste feriado, grupos pedem interferências das Forças Armadas para "combater a instalação do comunismo".

Durante a mobilização, os manifestantes rezaram e tocaram o hino do Brasil. Além disso, gritaram frases como "Supremo é o povo" e "Forças Armadas, salvem o Brasil".

A concentração ocorreu em frente ao quartel, mas a rua ao lado do Mercado Central de Fortaleza também foi fechada.

Aplicação da lei penal

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes se pronunciou após ser ofendido em Nova York, nos Estados Unidos, na segunda-feira (14).

Foto: reprodução

Em tuíte publicado na noite de segunda, o ministro disse que "os extremistas antidemocráticos merecem e terão a aplicação da lei penal". Alexandre de Moraes ressaltou o processo democráticos das eleições.

"O povo se manifestou livremente e a Democracia venceu!!! O Brasil merece paz, serenidade, desenvolvimento e igualdade social", disse.