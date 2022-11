Manifestantes bolsonaristas mantêm ato em frente a quartel do Exército em Fortaleza

A mobilização de manifestantes bolsonaristas em frente ao Comando da 10ª Região Militar, na Avenida Alberto Nepomuceno, foi reforçada neste final de semana, com novas manifestações por intervenção federal.

Neste domingo (6), o grupo segue no local, em ato que teve início na quarta-feira (2). Na noite de hoje, o espaço segue lotado por manifestantes, embalados por um paredão de som. No entorno, viatura da Guarda Municipal mantém patrulha.

Com as vigílias em frente ao quartel, os participantes têm contado com a solidariedade de apoiadores que levam comidas, água e fazem doações através de PIX para grupos que organizam a mobilização.

Na noite do sábado (5), os manifestantes formaram as letras SOS em um ato com os próprios apoiadores portando lanternas. A tradicional referência ao símbolo de socorro tem sido usada em diferentes protestos direcionados às Forças Armadas.

Legenda: Manifestantes têm feito vigílias no local Foto: Thiago Gadelha

No perfil das redes sociais do Movimento Endireita Fortaleza, um dos que participa dos atos, a integrante Egina Santiago ressaltou, neste domingo, que não há liderança no movimento.

"A manifestação é do povo, não existe liderança, não existe líder para dar ordem a ninguém. Não estamos em um Carnaval, não estamos numa diversão, estamos num protesto", disse a participante, também agradecendo as doações e o engajamento dos demais.