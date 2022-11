'Brasil merece paz', diz Alexandre de Moraes após ataques a ministros do STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes se pronunciou após ser ofendido em Nova York, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (14). Um vídeo gravado pelo próprio ofensor mostra o magistrado saindo de um estabelecimento e entrando em uma van. Ele foi chamado de 'bandido', 'vergonha', 'safado', 'ladrão' e 'vagabundo' por um grupo de homens.

Em tuíte publicado na noite desta segunda, o ministro disse que "os extremistas antidemocráticos merecem e terão a aplicação da lei penal". Alexandre de Moraes ressaltou o processo democráticos das eleições.

"O povo se manifestou livremente e a Democracia venceu!!! O Brasil merece paz, serenidade, desenvolvimento e igualdade social", disse.

Foto: reprodução

No domingo (13), o ministro Luís Roberto Barroso também foi hostilizado. Ele foi abordado por uma apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL), que disse "Cuidado, o povo brasileiro é maior que a Suprema Corte". Moraes, Barroso e outros ministros do STF estão em Nova York para um evento organizado por líderes empresariais.

