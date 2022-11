Lula chega ao Egito para participar da COP 27

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou na noite segunda-feira (14) ao Egito, onde participa da 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (COP 27). Ele chegou ao Aeroporto de Sharm el-Sheikh, cidade sede do evento, por volta de 19h, de acordo com informações do O Globo.

O evento, que começou no último dia 6 de novembro, vai até esta próxima sexta-feira (18). Lula foi convidado após a vitória nas eleições presidenciais no segundo turno.

A COP 27 discute com diversos países compromissos sobre adaptação climática, mitigação de gases do efeito estufa, impacto climático na questão financeira e colaboração para conter o aquecimento global.

Agenda no evento

Nesta terça-feira (15), Lula tem encontros previstos com John Kerry, enviado especial dos Estados Unidos para o clima, e representantes da Alemanha e da China. Segundo O Globo, o presidente eleito também deve se encontrar com António Guterres, secretário-geral da ONU.

Na quarta-feira (16), Lula participa ado "Carta da Amazônia – uma agenda comum para a transição climática", com os governadores Waldez Góes (PDT-AP) Gladson Cameli (PP-AC), Mauro Mendes (União-MT), Helder Barbalho (MDB-PA), Wanderlei Barbosa (Republicanos-TO), e Marcos Rocha (União-RO).

Ele participa também do Fórum Internacional dos Povos Indígenas sobre Mudança Climática.

Antes de embarcar nesta segunda, o petista escreveu no Twitter: "Bom dia. Hoje viajo ao Egito para participar da COP 27. O combate às mudanças climáticas deve ser um compromisso do Estado brasileiro. Trabalharemos pelo futuro do nosso país e do planeta, que é um só e de todos".