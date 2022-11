Ex-prefeito de Sobral, Veveu Arruda é terceiro cearense anunciado para equipe de transição de Lula

O ex-prefeito de Sobral Veveu Arruda (PT) é o terceiro cearense anunciado para integrar a equipe de transição de governo do presidente eleito,Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O nome dele foi confirmado na tarde desta segunda-feira (14) pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), que coordena a equipe.

Veveu Arruda vai compor o grupo de trabalho responsável pela pasta da Educação. Professor e advogado, Veveu é o primeiro-cavalheiro do Ceará. Foi na gestão dele (2011-2016) em Sobral que a cidade conquistou um dos seus melhores índices no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), com nota 8.8 em 2016 – a maior entre todos os municípios brasileiros.

Durante o governo de Izolda Cela (sem partido) no Ceará, Veveu não assumiu nenhum cargo para atuar na coordenação de dois projetos voltados à Educação: a Parceria pela Alfabetização em Regime de Colaboração e o Educar para Valer.

Nos últimos dias, outros dois cearenses também foram anunciados para compor a equipe de transição de governo de Lula: o coordenador nacional do Setorial de Pessoas Com Deficiência do PT, Rubens Lopes, e a professora de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Ceará (UFC), Helena Martins.