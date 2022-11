Professora da UFC é mais uma cearense convocada para equipe de transição de Lula

A professora efetiva do curso de Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, da Universidade Federal do Ceará (UFC), Helena Martins, foi convidada para integrar a equipe de transição de governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Helena Martins é a segunda cearense a ser convidada para compor o time que vai planejar a transferência de Poder para o petista. Rubens Linhares Mendonça Lopes foi o primeiro cearense convidado.

Na comissão de transição, ela vai ser uma das coordenadoras do grupo de trabalho responsável pela Comunicação. Helena foi convidada por Cezar Álvarez, ex-secretário-executivo do Ministério das Comunicações no Governo de Dilma Rousseff (PT) e também coordenador do grupo, nesta sexta-feira (11). O nome dela consta em uma portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), na sexta.

"Com muita consciência do enorme desafio, aceitei o convite de participar da transição governamental, integrando o grupo de Comunicação. Como pesquisadora, militante pelo direito à comunicação, mulher e nordestina, não faltam pautas coletivas para levarmos ao debate", informou a professora no Twitter.

Procurada pelo Diário do Nordeste, a professora disse que o grupo responsável pela Comunicação contará com cinco membros, que irão realizar uma análise detalhada da situação atual da pasta, avaliar políticas públicas desenvolvidas na área e o orçamento. Quando estiverem em posse desses dados, devem apresentar propostas sobre o tema. Voluntários também devem contribuir com o grupo.

Helena Martins Professora da UFC A transição não substitui os debates que efetivamente serão feitos ao longo do próximo governo, mas espero contribuir com a discussão estratégica sobre as comunicações, bem como com a afirmação da comunicação como um direito. Acabamos de sair de uma eleição que mostrou a necessidade de olharmos com centralidade para o setor. A desinformação hoje é uma ameaça constante à democracia e precisa ser enfrentada com políticas públicas robustas. Espero contribuir para trazer à tona o debate sobre a necessidade de universalização do acesso à internet, de regulação das plataformas digitais e com a afirmação da importância do sistema público de comunicação"

Além de dar aulas no curso de Publicidade, Helena também é professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e do Laboratório de Pesquisa em Economia, Tecnologia e Políticas da Comunicação (Telas) da UFC. Ela também é editora da Rede de Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura (Eptic).

Além de Helena, o cearense Rubens Linhares Mendonça Lopes também foi indicado para compor o setor de Direitos Humanos da equipe de transição de Lula.

Rubinho, como é conhecido pela militância e no meio político, é coordenador nacional do Setorial de Pessoas Com Deficiência do PT. O nome dele foi anunciado pelo próprio vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), na última quinta-feira (10). Alckmin coordena a equipe de transição de Lula.

Veja os nomes anunciados para a equipe de transição até o momento

Comunicações

Paulo Bernardo

Jorge Bittar

Cesar Álvarez

Alessandra Orofino

Helena Martins

Direitos Humanos

Maria do Rosário

Maria Vitória Benevides

Silvio Almeida

Luis Alberto Melchetti

Janaína Barbosa de Oliveira

Rubens Linhares Mendonça Lopes

Emídio de Souza

Igualdade Racial

Nilma Mino Gomes

Givania Maria Silva

Douglas Belchior

Thiago Tobias

Ieda Leal

Martvs das Chagas

Preta Ferreira

Planejamento

Guido Mantega

Enio Verri

Esther Duek

Antônio Correia Lacerda

Economia

André Lara Resende

Nelson Barbosa

Pérsio Arida

Educação

Henrique Paim

Saúde

Humberto Costa

Roberto Kalil

Assistência Social

Simone Tebet (MDB-MS)

André Quintão (PT-MG)

Márcio Lopes

Tereza Campello

Cidades e habitação

Guilherme Boulos (PSOL-SP)

Indústria

Germano Rigotto

Jackson Schneider

Rafael Luchesi

Marcelo Ramos

Pequena Empresa

André Ceciliano

Paulo Okamoto

Tatiana Conceição Valente

Paulo Feldman

Mulheres

Anielle Franco

Roseli Faria

Roberta Eugênio

Maria Helena Guarezi

Eleonora Menicucci

Aparecida Gonçalves

Desenvolvimento Regional

Randolfe Rodrigues

Coordenador da equipe de transição

Geraldo Alckmin

Coordenação executiva

Floriano Pesaro (PSB)

Coordenação de grupos técnicos

Aloizio Mercadante

Coordenação de organização da posse

Rosângela Silva, a Janja

Coordenação de articulação política

Gleisi Hoffmann

Outros integrantes do grupo de articulação política

Antônio Brito

Wolney Queiroz

Renan Calheiros

Jader Barbalho

Juliano Medeiros

Carlos Siqueira

Wesley Diógenes

Luciana Santos

José Luiz Penna

Jefferson Coriteac

Daniel Tourinho

Felipe Espirito Santo

Guilherme Ítalo