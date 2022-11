Cearense Rubens Linhares é indicado para equipe de transição do governo Lula

O cearense Rubens Linhares Mendonça Lopes foi indicado para o setor de Direitos Humanos da equipe de transição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira (10), em anúncio feito pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSDB).

Rubinho, conforme conhecido na militância e no meio político, é coordenador nacional do Setorial de Pessoas Com Deficiência do PT.

Além disso, Rubens é assessor parlamentar do deputado estadual petista Acrísio Sena. O primeiro nome cearense da transição presidencial é também ex-bancário do Banco do Estado do Ceará (BEC).

"O convite simboliza o reconhecimento de um trabalho de construção política e mais ainda, a confirmação do que Rubinho não cansa de dizer: 'nada sobre nós, sem nós!'. Mais um acerto da frente democrática", comemorou Acrísio Sena em publicação nas redes sociais.

Atuação pela inclusão

Segundo Acrísio Sena, Rubinho Linhares foi um dos articuladores do Estatuto Municipal da Pessoa com Deficiência de Fortaleza e possui reconhecimento "em todo país pela defesa da inclusão socioeconômica das pessoas com deficiência (PCDs)".

Rubens também já passou pelo Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Conade), no cargo de conselheiro titular.

Ele foi eleito coordenador do setorial de PCDs do PT em 2017. Linhares ainda foi candidato a vereador nas Eleições 2020.

Veja os nomes anunciados por Alckmin para equipe de transição

Coordenadores temáticos

Economia: André Lara Resende, Persio Arida, Guilherme Mello e Nelson Barbosa.

Assistência social: Simone Tebet (MDB-MS), Márcia Lopes, Tereza Campello e André Quintão.

Direitos Humanos:

Deputada federal Maria do Rosário (RS)

Silvio Almeida, advogado

Doutor em economia Luiz Alberto Melkete

Janaina Barbosa de Oliveira, do movimento LGBTQIA+

Rubens Linhares Mendonça Lopes , do setorial do PT para pessoas com deficiência

, do setorial do PT para pessoas com deficiência Deputado estadual Emídio de Souza (SP)

Maria Victória Benevides

Comunicação:

Ex-ministro Paulo Bernardo

Ex-deputado federal Jorge Bittar

César Alvares

Alessandra Ourofino

Igualdade Racial:

Ex-ministra Nilma Lino Gomes

Gilvania Maria Silva, quilombola e doutora em sociologia

Douglas Belchior

Advogado Tiago Tobias, do Coalização Negra

Ieda Leal

Secretário de Planejamento Juiz de Fora (MG), Martins das Chagas

Preta Ferreira, do Movimento Negro e de Moradia de São Paulo

Mulheres

Anielle Franco, diretora do Instituto Marielle Franco e irmã de Marielle

Roseli Faria, economista;

Roberta Eugênio, mestre em direito, pesquisadora do Instituto Alziras e ex-assessora de Marielle Franco;

Maria Helena Guarezi, ex-diretora de Itaipu e amiga de Janja;

Eleonora Menicucci, ex-ministra da Secretaria de Política para Mulheres;

Aparecida Gonçalves, ex-secretária Nacional da Violência contra a Mulher.

Planejamento, Orçamento e Gestão

Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda;

Enio Verri, deputado federal (PT-PR);

Esther Dweck, economista e professora da UFRJ;

Antonio Corrêa de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia

Indústria, Comércio, Serviços e Pequenas Empresas