Bolsonaro não convocou reunião de urgência com generais; entenda

O comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, convocou uma reunião de emergência nesta quinta-feira (10), para discutir o relatório de fiscalização do sistema eletrônico de votação.

Após a reunião com os oficiais, prevista para 16h, Marco Antônio deve se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro (PL).

O portal O Antagonista havia divulgado que a reunião teria sido convocada pelo presidente, mas corrigiu a informação.

O encontro com Marco Antônio não consta na agenda oficial do presidente. De 16h às 16h30, ele tem um apontamento com o Subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Relatório das Forças Armadas

O relatório das Forças Armadas foi divulgado na quarta-feira (9) e aponta que não foram encontradas irregularidades no sistema de votação.

"Em face das ferramentas e oportunidades de fiscalização definidas nas Resoluções do TSE e estruturadas no Plano de Trabalho do EFASEV, a fiscalização constatou que o Teste de Integridade, sem biometria, ocorreu em conformidade com o previsto", aponta a conclusão do documento.

O TSE ressaltou que, assim como os relatórios das demais entidades fiscalizadoras, o documento das forças "não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral deste ano".