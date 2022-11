OAB não encontra 'suspeita de irregularidades' em urnas eletrônicas

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) informou, em relatório entregue ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira (8), que o "Brasil presenciou eleições limpas, transparentes e seguras". Segundo a entidade, não houve "qualquer fato que aponte suspeita de irregularidades no processo de votação". As informações são do jornal O Globo.

Em junho deste ano, a OAB, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e outras entidades consideradas legítimas pelo TSE foram convidados pelo então presidente do TSE, Edson Fachin, para fiscalizar as eleições de 2022.

De acordo com a publicação do O Globo, o presidente do Conselho Federal da OAB, José Alberto Simonetti, entregou hoje o relatório para atual presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, na sede do tribunal, em Brasília.

No texto, a OAB afirma que atestou a confiabilidade e a integridade das urnas eletrônicas. “Enquanto entidade fiscalizadora, a OAB Nacional, no primeiro e no segundo turno das eleições, acompanhou a totalização dos votos, presencialmente, no Centro de Divulgação das Eleições do TSE”, informa trecho do relatório.

“A efetividade e o respeito à soberania do voto popular foram alcançados com maestria. Desse modo, este Conselho Federal da OAB reafirma, seguramente, que o Brasil presenciou eleições limpas, transparentes e seguras", finaliza o texto.

O relatório divulgado pela OAB precede o movimento das Forças Armadas, que deve publicar outro documento nesta quarta-feira (9). O texto deve trazer a perspectiva dos militares sobre o processo eleitoral, em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o atual chefe do Executivo Jair Bolsonaro.