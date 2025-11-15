Baú da Política: O ‘Patriarca da Independência’ que virou nome de bairro em Fortaleza

A homenagem a um dos “pais fundadores” do Brasil está encravada em uma área central de Fortaleza. Em meio a ruas e avenidas movimentadas que, durante o Carnaval, abrigam um dos palcos mais tradicionais de folia em Fortaleza, o bairro José Bonifácio carrega no nome o peso simbólico da construção do Estado brasileiro. O personagem lembrado ali, José Bonifácio de Andrada e Silva, ficou conhecido na história nacional como o “Patriarca da Independência”.

Cientista, político e conselheiro de Dom Pedro I, ele foi um dos principais articuladores da Independência do Brasil e defensor de ideias progressistas para o seu tempo, como a abolição gradual da escravidão, a valorização da ciência e a criação de escolas públicas. Formado em Coimbra, atuou como intelectual influente no processo de construção do Estado brasileiro.

Esta reportagem, que integra o “Baú da Política — Especial Bairros de Fortaleza”, relembra a história e o legado de José Bonifácio. Nesta série de matérias, o Diário do Nordeste explora a história política e social do Ceará a partir do legado de políticos que dão nomes a bairros da Capital.

Documentos oficiais históricos e plantas cartográficas do início dos anos 1950 já faziam referência ao bairro. Em 1960, a denominação reaparece na Lei Municipal nº 1.671/1960, norma que reorganizou a nomenclatura de ruas e consolidou a divisão territorial de Fortaleza naquele período.

Localizado em uma área central da Capital, o bairro se confunde historicamente com o Centro e tem como principais vias as avenidas Domingos Olímpio e Aguanambi, e ruas como Senador Pompeu, Barão do Rio Branco e Assunção. O processo de urbanização da região acompanhou a expansão da Capital, marcada pela abertura de avenidas e loteamentos que transformaram o espaço em zona de intenso comércio, serviços e moradia popular.

Legenda: Em mapa de 1960, o bairro já aparece batizado como José Bonifácio. Foto: Arquivo/Memória SPU.

Hoje, a homenagem ao “Patriarca da Independência” se estende para além do bairro. O nome batiza praças, escolas, vias públicas e instituições em todo o País, refletindo o peso histórico do personagem no processo de emancipação política do Brasil.

Quem foi José Bonifácio?

Natural de Santos, em São Paulo, José Bonifácio de Andrada e Silva nasceu em junho de 1763. Membro de uma família aristocrata, ele deixou o Brasil aos 20 anos para estudar Direito, Matemática e Filosofia Natural na Universidade de Coimbra, em Portugal.

Na universidade, começou a se aprofundar nas pesquisas sobre civilização dos indígenas, abolição da escravatura e independência das colônias europeias.

Formado, ele tornou-se um dos mais respeitados intelectuais do seu tempo. Ele voltou ao Brasil em 1819, quando tinha 56 anos e um currículo que o cacifou a assumir um papel de liderança nos movimentos de emancipação do Brasil.

O político era conselheiro de Dom Pedro I e agiu ativamente para a Proclamação da Independência. Ele era defensor de um projeto de nação autônoma, moderna e educadora.

Bonifácio também defendia a abolição gradual da escravidão, o fim do tráfico de pessoas escravizadas e a criação de escolas públicas, ideias que o colocaram em choque com setores conservadores da época.

A atuação rendeu a ele o título de “Patriarca da Independência”, sendo considerado um dos pais fundadores do Brasil e tornando-se um dos nomes mais citados em documentos, homenagens e instituições cívicas no século XIX.

“Patriarca da Independência”

No governo imperial, ele assumiu papel de destaque, tornando-se ministro de Dom Pedro I, contudo, foi acumulando desgastes com a Corte.

Em 1823, ele foi demitido e, no mesmo ano, banido do Brasil. Exilado na França, permaneceu por cerca de seis anos na Europa. O político só voltou ao Brasil em 1829, quando foi nomeado tutor dos filhos de Dom Pedro I, entre eles o futuro imperador Dom Pedro II.

Nos últimos anos de vida, retirou-se para Santos, sua cidade natal, onde se dedicou à escrita. Morreu em 1838, aos 75 anos, deixando uma vasta produção intelectual e política. Seus escritos abordavam, desde mineração, agricultura e ecologia, até filosofia moral e direito público.