Baú da Política: O governador que fez de um estádio o símbolo de um bairro

Um dos principais palcos de emoções do Ceará e endereço da maior arena esportiva do Estado, o bairro Castelão nem sempre teve esse nome. Tamanho o impacto da instalação do estádio no local, toda a região do entorno foi rebatizada, estendendo a homenagem a um dos mais influentes governadores do Ceará não apenas no nome da arena esportiva, mas no mapa da Capital.

Se o estádio e o bairro Castelão marcam a memória dos torcedores cearenses, o “Castelão original” marca a história política do Ceará. Plácido Aderaldo Castelo primeiro foi homenageado como nome do estádio, na época em que o bairro do entorno ainda era conhecido como Mata Galinha. Em seguida, a área passou a ser chamada de Boa Vista, até chegar ao nome atual. Oficialmente, a área delimitada pelas avenidas Dr. Silas Munguba e Deputado Paulino Rocha, e cortada pela Alberto Craveiro, recebe o nome de Boa Vista/Castelão.

Já o estádio resgata o nome completo do ex-governador, sendo também o equipamento público responsável por mudar o cenário e a identidade do bairro.

O Estádio Governador Plácido Castelo, popularmente conhecido como Castelão, foi inaugurado em 1973. A obra começou justamente durante a gestão de Plácido Castelo no governo estadual, que foi de 1966 a 1971. O fim da obra ocorreu dois anos após ele deixar o cargo, já no governo de César Cals.

A grandiosidade da arena fez o nome “Castelão” se impor na memória coletiva. Três anos depois da inauguração, em 19 de maio de 1976, o então prefeito de Fortaleza, Evandro Ayres de Moura, sancionou a lei que alterava a denominação do bairro: de Boa Vista para Boa Vista-Castelão. A homenagem ao estádio acabou se estendendo ao político que lhe deu nome.

Na letra da lei

A mudança ocorreu por meio do projeto de lei 99, apresentado em 10 de outubro de 1975 pelo vereador Pedro Nunes.

"Embora seja denominado oficialmente de Boa Vista, é conhecido popularmente como Castelão, devido à praça esportiva do mesmo nome ali situada”, defendia o vereador. Ele ainda reforçou que a mudança beneficiaria tanto a população da Capital quanto turistas.

Legenda: Projeto de Lei que mudou o nome do bairro Castelão Foto: Reproduçao/CMFor

A matéria foi analisada e encaminhada pelo então presidente da Casa, Antônio Gerôncio Bezerra, para o prefeito da Capital à época, Evandro Ayres de Moura. A matéria foi promulgada e virou a lei 4.696, de 19 de maio de 1976.

Quem foi Plácido Castelo?

Plácido Aderaldo Castelo, nascido em Mombaça em 1906, era advogado e jornalista. Filho de João Fernandes Castelo, ex-prefeito de Mombaça, seguiu carreira política como deputado estadual em diferentes legislaturas.

Em 1945, assumiu a Prefeitura de Fortaleza. Duas décadas depois, chegou ao posto mais alto da carreira, sendo nomeado governador do Ceará em 1966, em plena ditadura militar, por indicação do então presidente Humberto de Alencar Castelo Branco.

No governo, criou o Instituto Penal Paulo Sarasate (IPPS), fundou o Instituto de Previdência do Estado do Ceará (IPEC) e deu início às obras do estádio que mais tarde ficaria marcado com seu nome.

Plácido Castelo acompanhou a inauguração da arena em 1973, viu o bairro nascer em torno dela e, em vida, assistiu ao próprio nome se eternizar tanto no mapa urbano quanto no futebol cearense. O político morreu em 17 de junho de 1979, aos 73 anos.