Ato pela democracia e contra ataques terroristas é realizado em Fortaleza nesta segunda-feira (9)

Convocado após o dia de ataques terroristas aos Três Poderes em Brasília (DF), ato em defesa da democracia é realizado em Fortaleza nesta segunda-feira (9). A manifestação foi organizada por movimentos sociais e centrais sindicais como a Frente Brasil Popular e o Povo Sem Medo

O ato ocorreu na esquina das avenidas 13 de Maio e da Universidade, no bairro Benfica. Em marcha, manifestantes seguem até a Igreja de Fátima.

Os movimentos sociais estão reunidos no local para se posicionar contra as invasões e depredações na Capital federal, organizadas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Assista ao vídeo do ato em Fortaleza

No protesto, manifestantes empunhavam cartazes com frases como "terroristas não passarão e "cadeia para terroristas".

Legenda: Movimentos sociais e sindicais participam do ato no Benfica Foto: Thiago Gadelha

Eles também reforçavam o poder da democracia e pediam que não houvesse anistia contra os presos pelos atos golpistas de domingo.

Legenda: Ato mobilizou manifestantes no bairro Benfica Foto: Thiago Gadelha

Defesa da democracia

Políticos cearenses também estiveram no ato. Larissa Gaspar, deputada estadual do PT pontuou que o encontro é de uma "população que acredita na democracia e defende a autonomia dos poderes instituídos".

Ela classificou os atos de terror em Brasília neste domingo como "absurdos, criminosos, de vandalismo, de depredação do patrimônio público, da nossa arte e de agressões a profissionais da imprensa e profissionais da segurança".

"A gente está nas ruas para dizer que não vai ter golpe, que a democracia resiste, que o poder popular está mais forte do que nunca e a gente não vai deixar que vilipendiem a nossa democracia como fizeram no passado quando instituíram uma ditadura civil militar", pontuou a parlamentar.

Legenda: Os manifestantes marcharam pelo bairro Benfica, em Fortaleza Foto: Igor Cavalcante

O deputado estadual do Psol, Renato Roseno repudiou a "tentativa golpista, fascista e violenta contra a democracia". Para ele, a mobilização popular vai garantir a "normalidade democrática".

"Nós precisamos responsabilizar os fascistas. Eles cometeram crimes, crimes graves contra o estado democrático de direito e nós precisamos exigir a responsabilização deles. É muito importante não permitir que haja nenhum tipo de complacência", pontuou.

Legenda: Manifestação ocorreu na esquina das avenidas 13 de Maio e da Universidade Foto: Thiago Gadelha

Inácio Arruda (PCdoB), ex-senador e 1º suplente a deputado federal, comentou que o repúdio nacional aos ataques na Capital federal foram amplo e defende que a continuidade da mobilização popular é essencial.

"É mostrar que o povo está atento, porque a democracia é fundamental para o nosso desenvolvimento. Não há progresso e inclusão social se você não tiver um sistema democrático em um país capitalista com o nosso", afirma.

Os movimentos desta segunda ocorrem em diversas capitais do Brasil. Há atos marcados em pelo menos 11 cidades. Em Brasília, inclusive, há convocação para um ato no Palácio do Buriti.