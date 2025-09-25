O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União Brasil), se manifestou a respeito do ataque a uma escola estadual no Município registrado na manhã desta quinta-feira (25). O gestor compartilhou que, tão logo soube do caso, enviou equipes da Guarda Municipal para o local e transportes escolares para levar os alunos de volta para casa.

"Diante da gravidade do fato, acionei imediatamente o governador do Estado, Elmano de Freitas, que garantiu o envio de reforço policial ao município, bem como o ministro da Educação [Camilo Santana], que colocou à disposição de Sobral toda a estrutura do MEC, e o deputado federal Moses Rodrigues, relator do Plano Nacional de Educação [PNE], que está articulando [apoio] com as esferas estadual e federal", afirmou o gestor.

Rodrigues afirmou ainda que ordenou reforço da Guarda Municipal no entorno da escola e enviou ambulâncias e equipes profissionais para atendimento às vítimas. Além disso, determinou à Secretaria dos Direitos Humanos e Assistência Social o apoio integral às famílias afetadas.

Medidas tomadas pelo poder público

A Secretaria da Educação do Estado (Seduc-CE), responsável pela unidade de ensino, informou que suspendeu as aulas desta quinta e desta sexta-feira (26) na Escola de Ensino Médio (EEM) Luís Felipe, onde dois adolescentes foram mortos e outras três pessoas foram feridas por disparos de arma de fogo.

Como o MEC, o órgão também se comprometeu a enviar suporte psicológico no retorno às aulas, a partir da análise da escola e da Coordenadoria Regional da área. "A Seduc tem reforçado, constantemente, ações visando a segurança do ambiente escolar, tanto em termos físicos quanto psicológicos", concluiu a pasta.

O que motivou o crime?

Não se sabe ainda o que motivou o crime. O caso é acompanhado pela 1ª Delegacia de Polícia de Sobral. No entanto, o Diário do Nordeste apurou que há uma probabilidade de que o ataque tenha sido cometido por um grupo criminoso atuante na região.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) acompanha a ocorrência e também foi ao local para prestar apoio às vítimas. O promotor José Borges de Morais afirmou que haverá "resposta estatal forte contra o crime" e disse que o órgão buscará a responsabilização de todos os envolvidos na ação. O procurador-geral de Justiça, Haley Carvalho, acrescentou ainda que designou o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) para dar apoio às investigações.